Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT
Арт. Х1248864
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Подача на ход поршня, ход/г
|1
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Заправка нагнетателем
|Да
- Профессиональный плунжерный шприц 413атм, 750см3, шланг GROZ GR42595 - G10F/B легко управляется одной рукой. Смазка подается путем нажатия на рычаг. Изделие широко применяется при обслуживании транспортных средств - для смазки деталей различных узлов и агрегатов автомобилей.
Преимущества
- С гибким шлангом 300 мм
- Долговечность
- Производительность – 1 г/ход
- Резьба 1/8'' BSPT
- Рабочее давление – 413 bar (6000PSI)
- Объем 750 см³