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Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT
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Плунжерные шприцы
    Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT
    Арт. Х1248864
    Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT

      Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248864

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Подача на ход поршня, ход/г
      		1
      Заправка нагнетателем
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный плунжерный шприц 413атм, 750см3, шланг GROZ GR42595 - G10F/B легко управляется одной рукой. Смазка подается путем нажатия на рычаг. Изделие широко применяется при обслуживании транспортных средств - для смазки деталей различных узлов и агрегатов автомобилей.

        Преимущества

        • С гибким шлангом 300 мм
        • Долговечность
        • Производительность – 1 г/ход
        • Резьба 1/8'' BSPT
        • Рабочее давление – 413 bar (6000PSI)
        • Объем 750 см³