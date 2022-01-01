Плунжерный шприц профессиональный Groz G10F/B 42595, резьба 1/8BSPT

Преимущества

С гибким шлангом 300 мм

Долговечность

Производительность – 1 г/ход

Резьба 1/8'' BSPT

Рабочее давление – 413 bar (6000PSI)

Объем 750 см³

Профессиональный плунжерный шприц 413атм, 750см3, шланг GROZ GR42595 - G10F/B легко управляется одной рукой. Смазка подается путем нажатия на рычаг. Изделие широко применяется при обслуживании транспортных средств - для смазки деталей различных узлов и агрегатов автомобилей.