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Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
3 870 ₽
Плунжерные шприцы
  • Персональная скидка
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
Арт. Х1248843
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
  • Персональная скидка
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B

Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B

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3 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х1248843

Характеристики

Производитель
Groz
Страна производства
Индия
Родина бренда
Индия
Подача на ход поршня, ход/г
0.5
Заправка нагнетателем
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Профессиональный плунжерный шприц для одной руки, винил, клапан, 345атм GROZ GR43070 - G5F/PRO/B широко используется в автосервисах для технического обслуживания автомобилей. Шприц удобен для подачи смазки в труднодоступные места узлов и агрегатов. Устройство легко управляется одной рукой.

    Преимущества

    • Долговечность
    • Надежность
    • Ёмкость картриджа 400 г
    • С гибким шлангом и насадкой 300 мм
    • Ручка имеет гальваническое покрытие
    • Литая алюминиевая головка имеет отверстие для установки клапана
    • Объём корпуса 500 см³
    • Резьба 1/8'' BSPT
    • Рабочее давление – 345 bar (5000PSI)
    • Производительность – 0,5 г/ход
    • Рассчитан на интенсивное использование