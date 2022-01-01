Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B

Преимущества

Долговечность

Надежность

Ёмкость картриджа 400 г

С гибким шлангом и насадкой 300 мм

Ручка имеет гальваническое покрытие

Литая алюминиевая головка имеет отверстие для установки клапана

Объём корпуса 500 см³

Резьба 1/8'' BSPT

Рабочее давление – 345 bar (5000PSI)

Производительность – 0,5 г/ход

Рассчитан на интенсивное использование

Профессиональный плунжерный шприц для одной руки, винил, клапан, 345атм GROZ GR43070 - G5F/PRO/B широко используется в автосервисах для технического обслуживания автомобилей. Шприц удобен для подачи смазки в труднодоступные места узлов и агрегатов. Устройство легко управляется одной рукой.