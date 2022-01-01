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Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
Арт. Х1248843
- Персональная скидка
Плунжерный шприц профессиональный д/одной руки Groz GR 43070 G5F/PRO/B
Арт. Х1248843
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Индия
|
Родина бренда
|Индия
|
Подача на ход поршня, ход/г
|0.5
|
Заправка нагнетателем
|Да
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- Профессиональный плунжерный шприц для одной руки, винил, клапан, 345атм GROZ GR43070 - G5F/PRO/B широко используется в автосервисах для технического обслуживания автомобилей. Шприц удобен для подачи смазки в труднодоступные места узлов и агрегатов. Устройство легко управляется одной рукой.
Преимущества
- Долговечность
- Надежность
- Ёмкость картриджа 400 г
- С гибким шлангом и насадкой 300 мм
- Ручка имеет гальваническое покрытие
- Литая алюминиевая головка имеет отверстие для установки клапана
- Объём корпуса 500 см³
- Резьба 1/8'' BSPT
- Рабочее давление – 345 bar (5000PSI)
- Производительность – 0,5 г/ход
- Рассчитан на интенсивное использование