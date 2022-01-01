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Плунжерный шприц для масла Groz GR 43300 PGG/1R/B, резьба 1/8BSPT
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Плунжерные шприцы
    Плунжерный шприц Groz GR 43300 PGG/1R/B
    Арт. Х1248838
    Плунжерный шприц для масла Groz GR 43300 PGG/1R/B, резьба 1/8BSPT

      Плунжерный шприц Groz GR 43300 PGG/1R/B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248838

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Подача на ход поршня, ход/г
      		0.9
      Заправка нагнетателем
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плунжерный пневматический импульсный шприц 1:40, 500см3, трубка GROZ GR43300 - PGG/1R/B широко применяется в сфере профессиональных работ для технического обслуживания машин, механизмов, промышленного оборудования, транспортных средств и пр. Шприц прост и удобен в обращении, неприхотлив в уходе.

        Преимущества

        • Надежность
        • Рабочее давление воздуха: 3 – 8 bar (40 - 120 PSI)
        • Масса картриджа 400 г
        • Объём корпуса 500 см³
        • Объём ресивера 0,026 м³
        • Рабочее давление –330 bar (4800PSI)
        • Передаточное число 40:1
        • Производительность – 0,9 г/нажатие
        • Производительность – 400 г/мин
        • Для долговечной работы рекомендуется с компрессором использовать лубрикатор