Плунжерный шприц для масла Groz GR 43300 PGG/1R/B, резьба 1/8BSPT

Преимущества

Надежность

Рабочее давление воздуха: 3 – 8 bar (40 - 120 PSI)

Масса картриджа 400 г

Объём корпуса 500 см³

Объём ресивера 0,026 м³

Рабочее давление –330 bar (4800PSI)

Передаточное число 40:1

Производительность – 0,9 г/нажатие

Производительность – 400 г/мин

Для долговечной работы рекомендуется с компрессором использовать лубрикатор

Плунжерный пневматический импульсный шприц 1:40, 500см3, трубка GROZ GR43300 - PGG/1R/B широко применяется в сфере профессиональных работ для технического обслуживания машин, механизмов, промышленного оборудования, транспортных средств и пр. Шприц прост и удобен в обращении, неприхотлив в уходе.