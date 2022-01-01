Плунжерный шприц для масла Groz GR 43300 PGG/1R/B, резьба 1/8BSPT

Плунжерный шприц Groz GR 43300 PGG/1R/B
Арт. Х1248838
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Подача на ход поршня, ход/г
|0.9
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Заправка нагнетателем
|Да
- Плунжерный пневматический импульсный шприц 1:40, 500см3, трубка GROZ GR43300 - PGG/1R/B широко применяется в сфере профессиональных работ для технического обслуживания машин, механизмов, промышленного оборудования, транспортных средств и пр. Шприц прост и удобен в обращении, неприхотлив в уходе.
Преимущества
- Надежность
- Рабочее давление воздуха: 3 – 8 bar (40 - 120 PSI)
- Масса картриджа 400 г
- Объём корпуса 500 см³
- Объём ресивера 0,026 м³
- Рабочее давление –330 bar (4800PSI)
- Передаточное число 40:1
- Производительность – 0,9 г/нажатие
- Производительность – 400 г/мин
- Для долговечной работы рекомендуется с компрессором использовать лубрикатор