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Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Арт. Х1248811
- Персональная скидка
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Арт. Х1248811
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
|
Подача на ход поршня, ход/г
|1
|
Заправка нагнетателем
|Нет
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- Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B широко используется при техническом обслуживании узлов и агрегатов автомобилей. Рассчитан на интенсивное использование. Инструмент прост и удобен в работе, он оснащен литой алюминиевой головкой с двумя клапанами для загрузки смазки и стравливания воздуха.
Преимущества
- Долгий срок использования
- Рукоятка профессионального плунжерного шприца 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B имеет удобную для захвата форму
- Износостойкое порошковое покрытие корпуса
- Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг
- Надежность
- С гибким шлангом 300 мм
- Ёмкость картриджа 400 г
- Объём корпуса – 500 см³
- Резьба 1/8'' BSPT
- Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)
- Производительность – 1 г/ход