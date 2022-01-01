Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В

Преимущества

Долгий срок использования

Рукоятка профессионального плунжерного шприца 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B имеет удобную для захвата форму

Износостойкое порошковое покрытие корпуса

Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг

Надежность

С гибким шлангом 300 мм

Ёмкость картриджа 400 г

Объём корпуса – 500 см³

Резьба 1/8'' BSPT

Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)

Производительность – 1 г/ход

Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B широко используется при техническом обслуживании узлов и агрегатов автомобилей. Рассчитан на интенсивное использование. Инструмент прост и удобен в работе, он оснащен литой алюминиевой головкой с двумя клапанами для загрузки смазки и стравливания воздуха.