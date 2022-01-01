Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
2 694 ₽
2 900 ₽
Плунжерные шприцы
  • Персональная скидка
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Арт. Х1248811
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
  • Персональная скидка
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В
Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В

Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42720 G1F/HD/В

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -206 ₽
2 694 ₽
2 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х1248811

Характеристики

Производитель
Groz
Страна производства
Индия
Родина бренда
Индия
Подача на ход поршня, ход/г
1
Заправка нагнетателем
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -206 ₽
2 694 ₽
2 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
80 ₽
5.0
Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
Бур Гранит 822520 (SDS-Max, 22x520/400 мм)
1 355 ₽
5.0
Бур Гранит 822520 (SDS-Max, 22x520/400 мм)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Шланг сменный для масла Groz GR 43701 GHC/HP-18/B, 450мм, резьба 1/8BSPT
927 ₽
1 245 ₽
Шланг сменный для масла Groz GR 43701 GHC/HP-18/B, 450мм, резьба 1/8BSPT
  • -318 ₽
Кордщетка для МШУ Практика 032-508 (радиальная с наклоном, витая, 125 мм, М14)
418 ₽
5.0
Кордщетка для МШУ Практика 032-508 (радиальная с наклоном, витая, 125 мм, М14)
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B широко используется при техническом обслуживании узлов и агрегатов автомобилей. Рассчитан на интенсивное использование. Инструмент прост и удобен в работе, он оснащен литой алюминиевой головкой с двумя клапанами для загрузки смазки и стравливания воздуха.

    Преимущества

    • Долгий срок использования
    • Рукоятка профессионального плунжерного шприца 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B имеет удобную для захвата форму
    • Износостойкое порошковое покрытие корпуса
    • Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг
    • Надежность
    • С гибким шлангом 300 мм
    • Ёмкость картриджа 400 г
    • Объём корпуса – 500 см³
    • Резьба 1/8'' BSPT
    • Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)
    • Производительность – 1 г/ход