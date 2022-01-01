Верстаки для инструмента
Найдено: 14 товаров
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- 1 780 ₽Мax нагрузка на стол, кг: 20Габариты, мм: 300ч320Вес, кг: 2
- 8 900 ₽Габариты, мм: 720х410х210Вес, кг: 11
- Нет в наличииМax нагрузка на стол, кг: 250Вес, кг: 25
- Нет в наличииМax нагрузка на стол, кг: 250Габариты, мм: 1578x140x190Вес, кг: 22.4
- Нет в наличииГабариты, мм: 1030x360x410Вес, кг: 10
- Нет в наличииМax нагрузка на стол, кг: 100Габариты, мм: 88x594x103Вес, кг: 6.2
- Нет в наличииМax нагрузка на стол, кг: 150Габариты, мм: 1045x740x910Вес, кг: 40
- Нет в наличииМax нагрузка на стол, кг: 180Габариты, мм: 1044x947Вес, кг: 34.8
- Нет в наличииГабариты, мм: 915x610x1045Вес, кг: 36
- Нет в наличииГабариты, мм: 830x400Вес, кг: 10
- Нет в наличииГабариты, мм: 915x610x1045Вес, кг: 36
- Нет в наличииГабариты, мм: 600x440x575Вес, кг: 15.5
- Нет в наличииГабариты, мм: 298x235x270Вес, кг: 4.8
- Нет в наличииГабариты, мм: 600x440x575Вес, кг: 15.5
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить верстаки для инструмента в городе Ярославль по цене от 1780 до 66070 рублей. В наличии более 14 наименований. Верстаки для инструмента можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.