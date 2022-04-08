Преимущества

Высота подставки 60 см

Благодаря массивной конструкции подставка хорошо гасит вибрацию

Вес 8.8 кг

Подставка БЕЛМАШ П-2 D005A предназначена для крепления и установки деревообрабатывающих станков Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ. Подставка БЕЛМАШ П-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ. Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование