Подставка Белмаш П-2
Арт. X1314011251
Характеристики
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Производитель
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|600
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Длина рабочего стола, мм
|813
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Складной
|Нет
- Подставка БЕЛМАШ П-2 D005A предназначена для крепления и установки деревообрабатывающих станков Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ. Подставка БЕЛМАШ П-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ. Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование
Преимущества
- Высота подставки 60 см
- Благодаря массивной конструкции подставка хорошо гасит вибрацию
- Вес 8.8 кг