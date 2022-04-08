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Подставка Белмаш П-2
5.0
2
Найти аналог
Столярные верстаки
    Подставка Белмаш П-2
    Арт. X1314011251
    5.0
    2
    Подставка Белмаш П-2

    Подставка Белмаш П-2

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X1314011251
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Belmash
    Тип
    		многофункциональный
    Высота стола, мм
    		600
    Длина рабочего стола, мм
    		813
    Складной
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
    • Подставка БЕЛМАШ П-2 D005A предназначена для крепления и установки деревообрабатывающих станков Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ. Подставка БЕЛМАШ П-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ. Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование

      Преимущества

      • Высота подставки 60 см
      • Благодаря массивной конструкции подставка хорошо гасит вибрацию
      • Вес 8.8 кг