Подставка Белмаш ПК-2
Арт. X1314011258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|600
- Подставка ПК-2 Белмаш предназначена для установки и крепления деревообрабатывающих станков Белмаш. Поднимает станки на более удобную для оператора высоту, повышая тем самым комфортность работы. Рассчитана на вес станков с учетом всех возможных вибраций и ударов при их работе, также обеспечивает должную степень горизонтальности для точной работы станков. Подставка оснащена колесами, с помощью которых можно перемешать станки.
Преимущества
- Подставка BELMASH PK-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ
- Подставка оснащена колесами для удобного перемещения оборудования
- Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование