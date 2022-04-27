Подставка Белмаш ПК-2

Преимущества

Подставка BELMASH PK-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ

Подставка оснащена колесами для удобного перемещения оборудования

Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование

Подставка ПК-2 Белмаш предназначена для установки и крепления деревообрабатывающих станков Белмаш. Поднимает станки на более удобную для оператора высоту, повышая тем самым комфортность работы. Рассчитана на вес станков с учетом всех возможных вибраций и ударов при их работе, также обеспечивает должную степень горизонтальности для точной работы станков. Подставка оснащена колесами, с помощью которых можно перемешать станки.