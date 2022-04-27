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Подставка Белмаш ПК-2
5.0
2
6 600 ₽
Столярные верстаки
    Подставка Белмаш ПК-2
    Арт. X1314011258
    5.0
    2
    Подставка Белмаш ПК-2
    Подставка Белмаш ПК-2
      Подставка Белмаш ПК-2
      Подставка Белмаш ПК-2

      Подставка Белмаш ПК-2

      6 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1314011258
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		600
      Все характеристики
      6 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подставка ПК-2 Белмаш предназначена для установки и крепления деревообрабатывающих станков Белмаш. Поднимает станки на более удобную для оператора высоту, повышая тем самым комфортность работы. Рассчитана на вес станков с учетом всех возможных вибраций и ударов при их работе, также обеспечивает должную степень горизонтальности для точной работы станков. Подставка оснащена колесами, с помощью которых можно перемешать станки.

        Преимущества

        • Подставка BELMASH PK-2 представляет собой металлическую каркасную конструкцию, на которую можно установить и жестко закрепить с помощью болтового соединения деревообрабатывающие станки БЕЛМАШ
        • Подставка оснащена колесами для удобного перемещения оборудования
        • Кроме того, на подставку можно прикрепить столешницу БЕЛМАШ СТ, которая позволяет свободно установить станок или любое другое малогабаритное оборудование