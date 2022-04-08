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Металлическая столешница Белмаш СТ
3 910 ₽
4 600 ₽
Столярные верстаки
  • Персональная скидка
Металлическая столешница Белмаш СТ
Арт. X1314011257
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ
Металлическая столешница Белмаш СТ

Металлическая столешница Белмаш СТ

  • -690 ₽
3 910 ₽
4 600 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 4 600 ₽
Получить ещё скидку
-274 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1314011257

Характеристики

Производитель
Belmash
Тип
многофункциональный
Высота стола, мм
27
Длина рабочего стола, мм
625
Складной
Нет
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -690 ₽
3 910 ₽
4 600 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 4 600 ₽
Получить ещё скидку
-274 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Столешница BELMASH ST D006A – дополнительный элемент для подставок BELMASH P-2 и BELMASH PK-2. Подходит для установки моделей Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ или другого малогабаритного оборудования. Столешница прикрепляется на каркасную подставку с помощью болтового соединения.

    Преимущества

    • Выполнена из металла с отбортованным краем
    • Её можно установить на подставку как бортами вниз, так и бортами вверх
    • Столешница предназначена для свободной установки деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ или любого другого малогабаритного оборудования
    • Размер стола — 625х360 мм
    • Вес — 5,3 кг