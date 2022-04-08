Металлическая столешница Белмаш СТ

Преимущества

Выполнена из металла с отбортованным краем

Её можно установить на подставку как бортами вниз, так и бортами вверх

Столешница предназначена для свободной установки деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ или любого другого малогабаритного оборудования

Размер стола — 625х360 мм

Вес — 5,3 кг

Столешница BELMASH ST D006A – дополнительный элемент для подставок BELMASH P-2 и BELMASH PK-2. Подходит для установки моделей Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ или другого малогабаритного оборудования. Столешница прикрепляется на каркасную подставку с помощью болтового соединения.