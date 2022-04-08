Металлическая столешница Белмаш СТ
Арт. X1314011257
Характеристики
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Производитель
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|27
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Длина рабочего стола, мм
|625
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Складной
|Нет
- Столешница BELMASH ST D006A – дополнительный элемент для подставок BELMASH P-2 и BELMASH PK-2. Подходит для установки моделей Мастер-Практик, БЕЛМАШ СДМ или другого малогабаритного оборудования. Столешница прикрепляется на каркасную подставку с помощью болтового соединения.
Преимущества
- Выполнена из металла с отбортованным краем
- Её можно установить на подставку как бортами вниз, так и бортами вверх
- Столешница предназначена для свободной установки деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ или любого другого малогабаритного оборудования
- Размер стола — 625х360 мм
- Вес — 5,3 кг