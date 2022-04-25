Стол для лобзика Фиолент ПМ3
Арт. X13171223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|для лобзика
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Мax нагрузка на стол, кг
|20
- Стол к лобзику ПМ3 Фиолент универсален для любой модели лобзика фирмы Фиолент. Используется для того, чтобы установить в него лобзик и зафиксировать в нужном для работы стабильном положении. Благодаря плотному материалу столешницы обладает повышенной износостойкостью и прочностью. Прижимные рейки надежно закрепляют инструмент в планке. Рекомендуется для работ с негибкими листовыми материалами. В Интернет-магазине Бигам стол для лобзика Фиолент можно купить по привлекательной оптовой цене.
Преимущества стол для лобзика универсальный Фиолент
- Надежный
- Устойчивый
- Ударопрочный
- Ровный
Комплектация
- Столешница
- Упорная планка
- Резиновая прокладка
- Прижимная рейка (2 шт.)
- Набор крепежных элементов
- Руководство по эксплуатации
- Коробка