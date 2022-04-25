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Стол для лобзика Фиолент ПМ3
5.0
2
1 780 ₽
Для инструмента
    Стол для лобзика Фиолент ПМ3
    Арт. X13171223
    5.0
    2
    Стол для лобзика Фиолент ПМ3
    Стол для лобзика Фиолент ПМ3
    Стол для лобзика Фиолент ПМ3
      Стол для лобзика Фиолент ПМ3
      Стол для лобзика Фиолент ПМ3
      Стол для лобзика Фиолент ПМ3

      Стол для лобзика Фиолент ПМ3

      1 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13171223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		для лобзика
      Мax нагрузка на стол, кг
      		20
      Все характеристики
      1 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стол к лобзику ПМ3 Фиолент универсален для любой модели лобзика фирмы Фиолент. Используется для того, чтобы установить в него лобзик и зафиксировать в нужном для работы стабильном положении. Благодаря плотному материалу столешницы обладает повышенной износостойкостью и прочностью. Прижимные рейки надежно закрепляют инструмент в планке. Рекомендуется для работ с негибкими листовыми материалами. В Интернет-магазине Бигам стол для лобзика Фиолент можно купить по привлекательной оптовой цене.

        Преимущества стол для лобзика универсальный Фиолент

        • Надежный
        • Устойчивый
        • Ударопрочный
        • Ровный

        Комплектация

        • Столешница
        • Упорная планка
        • Резиновая прокладка
        • Прижимная рейка (2 шт.)
        • Набор крепежных элементов
        • Руководство по эксплуатации
        • Коробка