Стол для лобзика Фиолент ПМ3

Стол к лобзику ПМ3 Фиолент универсален для любой модели лобзика фирмы Фиолент. Используется для того, чтобы установить в него лобзик и зафиксировать в нужном для работы стабильном положении. Благодаря плотному материалу столешницы обладает повышенной износостойкостью и прочностью. Прижимные рейки надежно закрепляют инструмент в планке. Рекомендуется для работ с негибкими листовыми материалами. В Интернет-магазине Бигам стол для лобзика Фиолент можно купить по привлекательной оптовой цене.

Преимущества стол для лобзика универсальный Фиолент

Надежный

Устойчивый

Ударопрочный

Ровный

Комплектация