Используя замки от “Бигам” можно забыть о защелках, задвижках и шпингалетах. Дисковые (финские), штифтовые цилиндровые (английские) и винтовые системы замков обладают надежным механическим секретом, благодаря чему препятствуют взлому. Запирание замка происходит с помощью проушины, установленной на дверь.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить замки в городе Ярославль по цене от 119 до 1350 рублей. В наличии более 70 наименований. Замки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.