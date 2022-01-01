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Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 СР
Найти аналог
Навесные замки
    Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 СР
    Арт. О00000014837
    Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 СР

      Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 СР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014837

      Характеристики

      Производитель
      		ЧАЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество ключей, шт
      		3
      Морозоустойчивость
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 -  замок с усиленной степенью защиты, автозапиранием и дисковым механизмом секрета. Рекомендуется для защиты жилых и нежилых помещений, павильонов, мастерских, киосков, ангаров, любых типов гаражей, а также защиты и ограничения доступа к охраняемым и опасным объектам. 

        Преимущества

        • Сертифицировано. Замок соответствует сертификату № РОСС RU.СЛ З4. Н01344 и ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014
        • Контроль качества. Каждый замок проходит обязательную проверку качества на производстве
        • Морозоустойчивость. Конструкция замка и качество материала обеспечивает его работоспособность при низких температурах
        • Износоустойчивость