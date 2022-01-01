Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 СР

Преимущества

Сертифицировано. Замок соответствует сертификату № РОСС RU.СЛ З4. Н01344 и ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

Контроль качества. Каждый замок проходит обязательную проверку качества на производстве

Морозоустойчивость. Конструкция замка и качество материала обеспечивает его работоспособность при низких температурах

Износоустойчивость

Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 - замок с усиленной степенью защиты, автозапиранием и дисковым механизмом секрета. Рекомендуется для защиты жилых и нежилых помещений, павильонов, мастерских, киосков, ангаров, любых типов гаражей, а также защиты и ограничения доступа к охраняемым и опасным объектам.