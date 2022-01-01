Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 СР
Арт. О00000014837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество ключей, шт
|3
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Морозоустойчивость
|Нет
- Замок навесной ЧАЗ ВС2-49 - замок с усиленной степенью защиты, автозапиранием и дисковым механизмом секрета. Рекомендуется для защиты жилых и нежилых помещений, павильонов, мастерских, киосков, ангаров, любых типов гаражей, а также защиты и ограничения доступа к охраняемым и опасным объектам.
Преимущества
- Сертифицировано. Замок соответствует сертификату № РОСС RU.СЛ З4. Н01344 и ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014
- Контроль качества. Каждый замок проходит обязательную проверку качества на производстве
- Морозоустойчивость. Конструкция замка и качество материала обеспечивает его работоспособность при низких температурах
- Износоустойчивость