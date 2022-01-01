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Метизы

Дюбели

Найдено: 28 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дюбели в городе Ярославль по цене от 25 до 760 рублей. В наличии более 28 наименований. Дюбели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Заклепки металлические Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки металлические Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
Резьбовая анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
95 ₽
Резьбовая анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
Дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт., нейлон
30 ₽
Дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт., нейлон
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43470 10 70, 5x30 мм, 10 шт.
90 ₽
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43470 10 70, 5x30 мм, 10 шт.
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43472 10 70, 5x50 мм, 10 шт.
85 ₽
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43472 10 70, 5x50 мм, 10 шт.
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43474 10 70, 6x40 мм, 10 шт.
70 ₽
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43474 10 70, 6x40 мм, 10 шт.
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43476 10 71, 6x60 мм, 10 шт.
90 ₽
Дюбель Партнер PN-LK ФАС 43476 10 71, 6x60 мм, 10 шт.
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43471 10 70, 5x30 мм, 10 шт.
85 ₽
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43471 10 70, 5x30 мм, 10 шт.
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43473 10 70, 5x50 мм, 10 шт.
55 ₽
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43473 10 70, 5x50 мм, 10 шт.
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43475 10 70, 6x40 мм, 10 шт.
55 ₽
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43475 10 70, 6x40 мм, 10 шт.
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43475 130 65, 6x40 мм, упак. 130 шт.
600 ₽
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43475 130 65, 6x40 мм, упак. 130 шт.
Дюбель для гипсокартона с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
40 ₽
Дюбель для гипсокартона с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
Болт DIN 933 16*40 00191
14 ₽
Болт DIN 933 16*40 00191
Дюбель Партнер PR, 5x25, 15 шт., фасовка 43127 15 70, нейлон
25 ₽
Дюбель Партнер PR, 5x25, 15 шт., фасовка 43127 15 70, нейлон
Дюбель Партнер PR, 8x65, упаковкой 20 шт., ФАС 43130 20 71, нейлон
95 ₽
Дюбель Партнер PR, 8x65, упаковкой 20 шт., ФАС 43130 20 71, нейлон
Дюбель Партнер PN-LK 6x80, 10 шт., пакет ФАС 43478 10 71
95 ₽
Дюбель Партнер PN-LK 6x80, 10 шт., пакет ФАС 43478 10 71
Дюбель Партнер PN-LK 6x40, упаковкой 130 шт., контейнер ФАС 43474 130 65
750 ₽
Дюбель Партнер PN-LK 6x40, упаковкой 130 шт., контейнер ФАС 43474 130 65
Дюбель Партнер PN-LK 6x60, уп. 100 шт., ФАС 43476 100 65
760 ₽
Дюбель Партнер PN-LK 6x60, уп. 100 шт., ФАС 43476 100 65
Дюбель листовой для пустотелых стен Партнер POLA с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
40 ₽
Дюбель листовой для пустотелых стен Партнер POLA с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
Саморезы Партнер клопы, с буром, 4.2х50, упак. 100шт., контейнер 17359 100 41
225 ₽
Саморезы Партнер клопы, с буром, 4.2х50, упак. 100шт., контейнер 17359 100 41
Хомуты металлические Сибртех 47648 элемент крепления с формой ключа 10-16 мм, 2 шт.
55 ₽
Хомуты металлические Сибртех 47648 элемент крепления с формой ключа 10-16 мм, 2 шт.
Строительные гвозди 4*120
150 ₽
Строительные гвозди 4*120
Гайка М10 оцинкованная
170 ₽
Гайка М10 оцинкованная
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Дюбель для пенобетона СтройКреп 43424 с бортиком, 6х40 мм, 40 шт
100 ₽
Дюбель для пенобетона СтройКреп 43424 с бортиком, 6х40 мм, 40 шт
Дюбель СтройКреп 43429, 6х60 мм, 70 шт
230 ₽
Дюбель СтройКреп 43429, 6х60 мм, 70 шт
Дюбель для пеноблока СтройКреп 88631, 6х80 мм, 25 шт
80 ₽
Дюбель для пеноблока СтройКреп 88631, 6х80 мм, 25 шт
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 0 8679 41, 3.8x35 мм, 200 шт.
165 ₽
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 0 8679 41, 3.8x35 мм, 200 шт.
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43479 10 71, 6x80 мм, 10 шт.
90 ₽
Дюбель Партнер PN-UK ФАС 43479 10 71, 6x80 мм, 10 шт.
Дюбель СтройКреп 43425 с бортиком, 6х40 мм, 80 шт
190 ₽
Дюбель СтройКреп 43425 с бортиком, 6х40 мм, 80 шт
Дюбель для газобетона СтройКреп 88630, 6х60 мм, 25 шт
60 ₽
Дюбель для газобетона СтройКреп 88630, 6х60 мм, 25 шт
Дюбель СтройКреп 43665 с бортиком, 6х80 мм, 40 шт
170 ₽
Дюбель СтройКреп 43665 с бортиком, 6х80 мм, 40 шт
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Дюбель СтройКреп 88629, 6х40 мм, 40 шт
100 ₽
Дюбель СтройКреп 88629, 6х40 мм, 40 шт
Универсальный рамный дюбель Fischer FUR 10*200 SS
150 ₽
Универсальный рамный дюбель Fischer FUR 10*200 SS
Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS 88778, 10x135 мм
65 ₽
Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS 88778, 10x135 мм
Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS, 10x115 мм
39 ₽
Универсальный фасадный дюбель с шурупом Fischer FUR-SS, 10x115 мм
Шайба Джилекс антифрикционная белая, 20х11,3х1.85 мм М833, шестигранник
74 ₽
Шайба Джилекс антифрикционная белая, 20х11,3х1.85 мм М833, шестигранник