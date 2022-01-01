Дюбели
Найдено: 28 товаров
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- 30 ₽30 мм, Ø 6 мм, 15 шт.Длина, мм: 30Шлиц: нетКоличество, шт: 15
- 230 ₽60 мм, Ø 6 мм, 70 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 60Материал: стальКоличество, шт: 70Назначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 40 ₽50 мм, Ø 3.5 мм, 10 шт.Длина, мм: 50Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 85 ₽50 мм, Ø 5 мм, 10 шт.Длина, мм: 50Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 40 ₽4 шт.Шлиц: нетКоличество, шт: 4Назначение по материалу: бетон
- 190 ₽40 мм, Ø 6 мм, 80 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 40Материал: стальКоличество, шт: 80Назначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 220 ₽40 мм, Ø 6 мм, 100 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 40Материал: стальКоличество, шт: 100Назначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 85 ₽30 мм, Ø 5 мм, 10 шт.Длина, мм: 30Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 170 ₽80 мм, Ø 6 мм, 40 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 80Материал: стальКоличество, шт: 40Назначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 70 ₽40 мм, Ø 6 мм, 10 шт.Длина, мм: 40Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 760 ₽60 мм, Ø 6 мм, 100 шт.Длина, мм: 60Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 100Назначение по материалу: камень
- 95 ₽80 мм, Ø 6 мм, 10 шт.Длина, мм: 80Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 10Назначение по материалу: камень
- 55 ₽40 мм, Ø 6 мм, 10 шт.Длина, мм: 40Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 750 ₽40 мм, Ø 6 мм, 130 шт.Длина, мм: 40Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 130
- 90 ₽80 мм, Ø 6 мм, 10 шт.Длина, мм: 80Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 90 ₽30 мм, Ø 5 мм, 10 шт.Длина, мм: 30Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 80 ₽80 мм, Ø 6 мм, 25 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 80Материал: стальКоличество, шт: 25Назначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 90 ₽60 мм, Ø 6 мм, 10 шт.Длина, мм: 60Шлиц: нетКоличество, шт: 10
- 25 ₽25 мм, Ø 5 мм, 15 шт.Длина, мм: 25Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 15Назначение по материалу: камень
- 95 ₽65 мм, Ø 8 мм, 20 шт.Длина, мм: 65Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 20Назначение по материалу: камень
- 600 ₽40 мм, Ø 6 мм, 130 шт.Длина, мм: 40Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 130
- 100 ₽40 мм, Ø 6 мм, 40 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 40Материал: стальКоличество, шт: 40Назначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 60 ₽60 мм, Ø 6 мм, 25 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 60Материал: стальКоличество, шт: 25Назначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 55 ₽50 мм, Ø 5 мм, 10 шт.Длина, мм: 50Материал: нейлонШлиц: нетКоличество, шт: 10
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дюбели в городе Ярославль по цене от 25 до 760 рублей. В наличии более 28 наименований. Дюбели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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