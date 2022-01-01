Дюбели представляют собой вариант крепежа, который используется в совокупности с шурупами или саморезами. Расходник помещается в отверстие внутри изделия для дальнейшей фиксации в стене, рейке, потолке или другой поверхности. Широко применимы в монтажных и инженерных работах, ремонте.

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