Дюбель-бабочка используется для проведения монтажных работ при креплении изделий в гипсокартон. Рабочая часть раздвигается при закручивании крепежа, за счет чего он надежно фиксируется в поверхности. Использовать такой дюбель для ГКЛ можно при ремонте дома, креплении листов и деревянного бруса.

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