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Дюбели

Дюбель бабочка

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дюбель бабочка в городе Ярославль по цене от 40 до 40 рублей. В наличии более 2 наименований. Дюбель бабочка можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Резьбовая шпилька анкерная Эгида M8, 2 м
125 ₽
Резьбовая шпилька анкерная Эгида M8, 2 м
Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
Нейлоновый распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, уп. 15 шт.
30 ₽
Нейлоновый распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, уп. 15 шт.
Дюбель-бабочка для гипсокартона с шурупом Партнер POLA 44743 10 71, упаковка 10 шт.
40 ₽
Дюбель-бабочка для гипсокартона с шурупом Партнер POLA 44743 10 71, упаковка 10 шт.
Болт DIN 933 8*40 00190
16 ₽
Болт DIN 933 8*40 00190
Дюбель распорный Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71, нейлон
95 ₽
Дюбель распорный Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71, нейлон
Дюбель под гипсокартон (бабочка) Партнер POLA с шурупом, фасовка 4 шт., 44743 4 70
40 ₽
Дюбель под гипсокартон (бабочка) Партнер POLA с шурупом, фасовка 4 шт., 44743 4 70
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Гвозди строительные 4 х 120 мм
150 ₽
Гвозди строительные 4 х 120 мм
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Финишные (отделочные) гвозди Sumake F50 для степлера F18/50, 1x1,25x50 мм, 5000 шт.
1 401 ₽
Финишные (отделочные) гвозди Sumake F50 для степлера F18/50, 1x1,25x50 мм, 5000 шт.
Дюбель для газобетона СтройКреп 43665 с бортиком, 6х80 мм, 40 шт
170 ₽
Дюбель для газобетона СтройКреп 43665 с бортиком, 6х80 мм, 40 шт
Анкер клиновой латунный забивной с гайкой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный забивной с гайкой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12