Дюбели распорные - это универсальные крепежи, предназначенные для фиксации изделий из пластик, дерева, металлов в каменную или кирпичную поверхность. Представляют собой расходник из пластика (часто нейлона) с шипами. Применяются при ремонте и отделке в доме, креплении теплоизоляции.

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