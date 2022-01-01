Дюбели распорные
Найдено: 3 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 30 ₽30 мм, Ø 6 мм, 15 шт.Длина, мм: 30Шлиц: нетКоличество, шт: 15
- 25 ₽25 мм, Ø 5 мм, 15 шт.Длина, мм: 25Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 15Назначение по материалу: камень
- 95 ₽65 мм, Ø 8 мм, 20 шт.Длина, мм: 65Материал: полиамидШлиц: нетКоличество, шт: 20Назначение по материалу: камень
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дюбели распорные в городе Ярославль по цене от 25 до 95 рублей. В наличии более 3 наименований. Дюбели распорные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж