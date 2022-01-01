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Дюбели

Дюбели распорные

Найдено: 3 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дюбели распорные в городе Ярославль по цене от 25 до 95 рублей. В наличии более 3 наименований. Дюбели распорные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Финишные гвозди Sumake F20 для F18/30 и F18/50, 1x1,25x20 мм, 5000шт.
663 ₽
Финишные гвозди Sumake F20 для F18/30 и F18/50, 1x1,25x20 мм, 5000шт.
Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
Резьбовая шпилька анкерная Fischer 79740, 8 мм, 1 м
95 ₽
Резьбовая шпилька анкерная Fischer 79740, 8 мм, 1 м
Распорный дюбель для кирпича Партнер PR фасовка 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт. в комплекте, нейлон
30 ₽
Распорный дюбель для кирпича Партнер PR фасовка 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт. в комплекте, нейлон
Дюбель листовой (бабочка) с шурупом Партнер POLA упаковкой 44743 10 71, 10 шт.
40 ₽
Дюбель листовой (бабочка) с шурупом Партнер POLA упаковкой 44743 10 71, 10 шт.
Болт DIN 933 16*40 00191
14 ₽
Болт DIN 933 16*40 00191
Дюбель распорный (усы) Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70, нейлон
25 ₽
Дюбель распорный (усы) Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70, нейлон
Дюбель распорный (усы) Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71, нейлон
95 ₽
Дюбель распорный (усы) Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71, нейлон
Дюбель для пустотелых стен Партнер POLA для тонких листов с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
40 ₽
Дюбель для пустотелых стен Партнер POLA для тонких листов с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Строительные гвозди 4х120мм
150 ₽
Строительные гвозди 4х120мм
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Саморезы по дереву Партнер ФАС 8679 30 70, 3.5х35, пакет 30 шт.
32 ₽
Саморезы по дереву Партнер ФАС 8679 30 70, 3.5х35, пакет 30 шт.
Дюбель-гвоздь удлиненный по бетону СтройКреп 43421, 6х40 мм, 100шт
220 ₽
Дюбель-гвоздь удлиненный по бетону СтройКреп 43421, 6х40 мм, 100шт
Дюбель-гвоздь по газобетону СтройКреп 43429, 6х60 мм, уп 70 шт
230 ₽
Дюбель-гвоздь по газобетону СтройКреп 43429, 6х60 мм, уп 70 шт
Дюбель гвоздевой для пенобетона СтройКреп 43425 с бортиком, 6х40 мм, упак. 80 шт
190 ₽
Дюбель гвоздевой для пенобетона СтройКреп 43425 с бортиком, 6х40 мм, упак. 80 шт
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 79286, 3.5х32мм, частая резьба, 60 шт
60 ₽
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 79286, 3.5х32мм, частая резьба, 60 шт
Анкер клиновой латунный забивной СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12, гайка
95 ₽
Анкер клиновой латунный забивной СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12, гайка