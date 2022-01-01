Болт DIN 933 16*40 00191

DIN 933 — болт с полной резьбой (метрической или дюймовой резьбой, нарезанной по всей длине шпильки). Болты DIN 933 используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Также подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами. Болт резьбовой DIN 933 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни. Имеет класс прочности 4,8; 5,8; 8,8; 10,9; 12,9. Как правило, болты DIN 933 оцинкованы. Соответствует ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 и ISO 4017.