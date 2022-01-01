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Болт DIN 933 8*40 00190
16 ₽
Болты DIN 933
    Болт DIN 933 8*40 00190
    Арт. X10191188
    Болт DIN 933 8*40 00190

      Болт DIN 933 8*40 00190

      16 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10191188

      Характеристики

      Материал
      		оцинкованная сталь
      Шлиц
      		нет
      Габариты, мм
      		8x40
      Все характеристики
      16 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • DIN 933 — болт с полной резьбой (метрической или дюймовой резьбой, нарезанной по всей длине шпильки). Болты DIN 933 используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Также подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами. Болт резьбовой DIN 933 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни. Имеет класс прочности 4,8; 5,8; 8,8; 10,9; 12,9. Как правило, болты DIN 933 оцинкованы. Соответствует ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 и ISO 4017.