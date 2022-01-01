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Дюбель распорный нейлоновый Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
95 ₽
Распорные дюбели
    Дюбель нейлоновый Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
    Арт. Ю00000023051
    Дюбель распорный нейлоновый Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71

      Дюбель нейлоновый Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71

      95 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023051

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		65
      Диаметр, мм
      		8
      Материал
      		полиамид
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      95 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Нейлоновые дюбели ПАРТНЕР PR предназначены для крепления легких конструкций к твердым материалам основания: бетон, натуральный камень, полнотелый кирпич.

        Особенности и преимущества:

        • В качестве распорного элемента рекомендуется применение универсальных или сантехнических шурупов;
        • Длина подходящего шурупа определяется как: длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала + 5 мм;
        • Дюбели изготавливаются из полиамида PA6 Ultramid производства компании BASF в темно-бежевом цвете.