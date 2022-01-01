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Найдено 90 товаров
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Анкеры по бетону
Анкеры клиновой
Анкеры с гайкой
Саморезы
Шурупы
Универсальные шурупы
Саморезы по дереву
Универсальные саморезы
Саморезы по гипсокартону
Саморезы по металлу
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26 ₽
Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
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24 ₽
Анкер клиновой Партнер PR-KA 10/ 15- 90 ФАС 56025 100 М10
90мм, Ø 10мм
Диаметр, мм: 10
Материал: углеродистая сталь
Назначение по материалу: бетон, камень
Резьба: М10
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68 ₽
Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/ 20-110 ФАС 56031 100, M12
110мм, Ø 12мм
Диаметр, мм: 12
Материал: углеродистая сталь
Назначение по материалу: бетон, камень
Резьба: М12
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24 ₽
5.0
Саморезы-клопы с буром Партнер ФАС 2961 20 70, 4.2x16 мм, 20 шт.
Длина, мм: 16
Шлиц: нет
Количество, шт: 20
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30 ₽
5.0
Нейлоновый распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.
Длина, мм: 30
Шлиц: нет
Количество, шт: 15
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97 ₽
5.0
Универсальный шуруп с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, 200 шт.
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150 ₽
5.0
Саморезы-клопы с буром Партнер ФАС 2960 200 40, 4.2x13 мм, 200 шт.
Длина, мм: 13
Шлиц: нет
Количество, шт: 200
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165 ₽
5.0
Саморезы ГД Партнер ФАС 0 8679 41, 3.8x35 мм, 200 шт.
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210 ₽
5.0
Саморезы-клопы с буром Партнер ФАС 2973 200 40?, 4,2x13 мм, 200 шт.
Длина, мм: 13
Материал: сталь
Шлиц: нет
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32 ₽
Саморезы ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.5х35, пакет 30 шт.
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330 ₽
5.0
Саморезы ГМ Партнер ФАС 16353 200 36, 3.5x55 мм, 200 шт.
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128 ₽
5.0
Саморезы ГД Партнер ФАС 0 2925 40, 3.8x25 мм, 200 шт.
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22 ₽
Саморезы Партнер клопы, 4.2х32 с буром, 10 шт., пакет ФАС 2977 10 70
Длина, мм: 32
Шлиц: нет
Количество, шт: 10
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40 ₽
5.0
Дюбель-бабочка для тонких листов гипсокартона с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
Длина, мм: 50
Шлиц: нет
Количество, шт: 10
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70 ₽
5.0
Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK ФАС 43474 10 70, 6x40 мм, 10 шт.
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85 ₽
5.0
Дюбель-гвоздь Партнер PN-UK ФАС 43471 10 70, 5x30 мм, 10 шт.
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145 ₽
5.0
Саморезы-клопы с буром Партнер ФАС 2961 200 40, 4.2x16 мм, 200 шт.
Длина, мм: 16
Шлиц: нет
Количество, шт: 200
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460 ₽
Саморезы Партнер клопы, с буром, 4.2х38, 200 шт., контейнер ФАС 2978 200 41
Длина, мм: 38
Шлиц: нет
Количество, шт: 200
Назначение по материалу: металл
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21 ₽
5.0
Саморезы-клопы с буром Партнер ФАС 2973 18 70, 4.2x13 мм, 18 шт.
Длина, мм: 13
Шлиц: нет
Количество, шт: 18
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40 ₽
Дюбель-бабочка для пустотелых стен Партнер POLA с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
Шлиц: нет
Количество, шт: 4
Назначение по материалу: бетон
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83 ₽
Анкер клиновой Партнер PR-KA 10/ 30-110, 2 шт., M10
110мм, Ø 10мм
Диаметр, мм: 10
Материал: углеродистая сталь
Назначение по материалу: бетон, камень
Резьба: М10
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85 ₽
5.0
Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK ФАС 43472 10 70, 5x50 мм, 10 шт.
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31 ₽
5.0
Саморезы ГД Партнер ФАС 2930 10 70, 4.2x75 мм, 10 шт.
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29 ₽
5.0
Саморезы ГМ Партнер ФАС 2938 40 70, 3.5x19 мм, 40 шт.
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