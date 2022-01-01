Анкер клиновой Партнер PR-KA 10/5-60, пакет ФАС 56024 2 71, 2 шт., резьба М10

Описание товара:

ПАРТНЕР PR-KA – оцинкованные клиновые анкеры для крепления в сжатой зоне бетона. Предназначен для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций в твердых материалах, например - в монолитном бетоне. Дополнительно его можно устанавливать в плотных основаниях, таких как полнотелый кирпич (макс. М8) и натуральный камень. Для установки анкера ПАРТНЕР PR-KA просверлите отверстие необходимого диаметра и глубины, прочистите отверстие от пыли и мусора, вставьте анкер в отверстие, закрутите гайку. Клиновые анкеры PR-KA заранее собран и готов к сквозному монтажу. Покрытие электроцинкованное, толщиной не менее 5 микрон. Может использоваться в сухих помещениях.