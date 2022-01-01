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Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/5-80, пакет ФАС 56030 2 71, 2 шт., M12
115 ₽
Анкер с гайкой
    Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/5-80
    Арт. Ю00000023080
    Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/5-80, пакет ФАС 56030 2 71, 2 шт., M12

      Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/5-80

      115 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023080

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		80
      Диаметр, мм
      		12
      Шлиц
      		нет
      Цвет
      		серебристый
      Все характеристики
      115 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        ПАРТНЕР PR-KA – оцинкованные клиновые анкеры для крепления в сжатой зоне бетона. Предназначен для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций в твердых материалах, например - в монолитном бетоне. Дополнительно его можно устанавливать в плотных основаниях, таких как полнотелый кирпич (макс. М8) и натуральный камень. Для установки анкера ПАРТНЕР PR-KA просверлите отверстие необходимого диаметра и глубины, прочистите отверстие от пыли и мусора, вставьте анкер в отверстие, закрутите гайку. Клиновые анкеры PR-KA заранее собран и готов к сквозному монтажу. Покрытие электроцинкованное, толщиной не менее 5 микрон. Может использоваться в сухих помещениях.