Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
Арт. О00000031953
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|55
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Диаметр, мм
|3.5
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Материал
|углеродистая сталь
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Шлиц
|PH2
- Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к деревянным основаниям без предварительного сверления, например: гипсокартона, реек для обрешетки, соединения деревянных деталей и др.Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и редкую резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии.Саморезы имеют полную резьбу.Фактическая длина может отличатся от заявленной +/ – 1 мм.