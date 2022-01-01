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Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
26 ₽
Саморезы по гипсокартону
    Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
    Арт. О00000031953
    Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.

      Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.

      26 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031953

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		55
      Диаметр, мм
      		3.5
      Материал
      		углеродистая сталь
      Шлиц
      		PH2
      Все характеристики
      26 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к деревянным основаниям без предварительного сверления, например: гипсокартона, реек для обрешетки, соединения деревянных деталей и др.Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и редкую резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии.Саморезы имеют полную резьбу.Фактическая длина может отличатся от заявленной +/ – 1 мм.