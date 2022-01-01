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Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.
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Саморезы по гипсокартону
    Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.
    Арт. О00000031949
    Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.
    Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.
      Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.
      Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.

      Саморезы Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000031949

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		55
      Диаметр, мм
      		3.5
      Материал
      		углеродистая сталь
      Шлиц
      		PH2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к деревянным основаниям без предварительного сверления, например: гипсокартона, реек для обрешетки, соединения деревянных деталей и др.Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и редкую резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии.Саморезы имеют полную резьбу.Фактическая длина может отличатся от заявленной +/ – 1 мм.