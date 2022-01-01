Универсальные саморезы будут полезны, если вам требуется осуществить крепление изделия к дереву, ДСП, фанере. Они имеют острый наконечник и шляпку с крестообразным отверстием. Применяются при монтаже кровли: листов, шифера. Для надежности монтажа при плотных конструкциях можно использовать дюбели.

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