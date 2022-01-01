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Саморезы

Универсальные саморезы

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить универсальные саморезы в городе Ярославль по цене от 97 до 163 рубля. В наличии более 2 наименований. Универсальные саморезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Резьбовая анкерная шпилька Эгида M8, 2 м
125 ₽
Резьбовая анкерная шпилька Эгида M8, 2 м
Универсальные саморезы с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, упаковкой 200 шт.
97 ₽
Универсальные саморезы с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, упаковкой 200 шт.
Дюбели для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
40 ₽
Дюбели для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
Болт DIN 933 16*40 00191
14 ₽
Болт DIN 933 16*40 00191
Саморезы универсальные Партнер с потайной головкой, 3.0х 40, уп. 200 шт., контейнер ФАС 8330 200 40
163 ₽
Саморезы универсальные Партнер с потайной головкой, 3.0х 40, уп. 200 шт., контейнер ФАС 8330 200 40
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Строительные гвозди 4*120
150 ₽
Строительные гвозди 4*120
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Финишные гвозди для пневматического степлера (нейлера) Matrix 57610 30мм, коробка 5000шт
720 ₽
Финишные гвозди для пневматического степлера (нейлера) Matrix 57610 30мм, коробка 5000шт
Заклепки Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
Саморезы для гипсокартона ГД Партнер 0 8679 41, 3.8x35 мм, фасовка 200 шт.
165 ₽
Саморезы для гипсокартона ГД Партнер 0 8679 41, 3.8x35 мм, фасовка 200 шт.
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Саморезы по металлу СтройКреп с прессшайбой, 4.2х13, сверло, 55шт, 79313
50 ₽
Саморезы по металлу СтройКреп с прессшайбой, 4.2х13, сверло, 55шт, 79313