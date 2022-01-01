Саморезы по дереву - крепежные металлические изделия, которые используются при монтажных работах, строительстве и ремонте. Ими можно пользоваться при сборке мебели, соединении деталей и других работах по дереву. В ассортименте есть модели с разной длинной, диаметром, типом шлица.

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