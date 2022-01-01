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Саморезы

Саморезы по дереву

Найдено: 46 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить саморезы по дереву в городе Ярославль по цене от 16 до 510 рублей. В наличии более 46 наименований. Саморезы по дереву можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м
125 ₽
Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 м
Анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
95 ₽
Анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-35, 35x10 мм
440 ₽
Сверло Форстнера по дереву Stayer 29985-35, 35x10 мм
Саморезы ГД Партнер ФАС 2925 30 70, 3.8x25 мм, 30 шт.
26 ₽
Саморезы ГД Партнер ФАС 2925 30 70, 3.8x25 мм, 30 шт.
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.8x35 мм, 30 шт.
31 ₽
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.8x35 мм, 30 шт.
Фосфатированные саморезы ГД Партнер ФАС 2927 25 70, 3.8x41 мм, 25 шт.
31 ₽
Фосфатированные саморезы ГД Партнер ФАС 2927 25 70, 3.8x41 мм, 25 шт.
Фосфатированные саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 2930 10 70, 4.2x75 мм, 10 шт.
31 ₽
Фосфатированные саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 2930 10 70, 4.2x75 мм, 10 шт.
Саморезы ГД Партнер ФАС 0 2925 40, 3.8x25 мм, 200 шт.
128 ₽
Саморезы ГД Партнер ФАС 0 2925 40, 3.8x25 мм, 200 шт.
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 2927 200 41, 3.8x41 мм, 200 шт.
175 ₽
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 2927 200 41, 3.8x41 мм, 200 шт.
Саморезы под дерево ГД Партнер ФАС 0 2930 74, 4.2x75 мм, 250 шт.
510 ₽
Саморезы под дерево ГД Партнер ФАС 0 2930 74, 4.2x75 мм, 250 шт.
Универсальный шуруп с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, 200 шт.
97 ₽
Универсальный шуруп с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, 200 шт.
Дюбель (бабочка) для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
40 ₽
Дюбель (бабочка) для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
Острый фасадный саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00174, 4.2x19 мм
16 ₽
Острый фасадный саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00174, 4.2x19 мм
Острый саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00176, 4.2x32 мм
16 ₽
Острый саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00176, 4.2x32 мм
Болт DIN 933 8*40 00190 цинк. покрытие
16 ₽
Болт DIN 933 8*40 00190 цинк. покрытие
Саморезы по дереву Партнер ГД 3.8х45, 20 шт, пакет ФАС 8680 20 70
28 ₽
Саморезы по дереву Партнер ГД 3.8х45, 20 шт, пакет ФАС 8680 20 70
Саморезы Партнер ГД 3.8х55, 13 шт, пакет ФАС 8681 13 70
25 ₽
Саморезы Партнер ГД 3.8х55, 13 шт, пакет ФАС 8681 13 70
Дюбель нейлоновый распорный Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
95 ₽
Дюбель нейлоновый распорный Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
Анкер забивной Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100, М8
20 ₽
Анкер забивной Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100, М8
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Строительные гвозди 4*120 мм
150 ₽
Строительные гвозди 4*120 мм
Кровельные саморезы ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Кровельные саморезы ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Саморезы по дереву Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
26 ₽
Саморезы по дереву Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
Саморезы Партнер ГД ФАС 8680 20 70, 3.5х45, упаковка 20 шт.
27 ₽
Саморезы Партнер ГД ФАС 8680 20 70, 3.5х45, упаковка 20 шт.
Саморезы ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.5х35, пакет 30 шт.
32 ₽
Саморезы ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.5х35, пакет 30 шт.
Саморезы по дереву Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, уп. 30 шт.
25 ₽
Саморезы по дереву Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, уп. 30 шт.
Саморезы для деревянных изделий Партнер ГД 3.5х41, ФАС 2927 200 41, контейнер 200 шт.
200 ₽
Саморезы для деревянных изделий Партнер ГД 3.5х41, ФАС 2927 200 41, контейнер 200 шт.
Саморезы по дереву Партнер ГД ФАС 8680 200 41, 3.5х45, 200 шт.
196 ₽
Саморезы по дереву Партнер ГД ФАС 8680 200 41, 3.5х45, 200 шт.
Саморез для крепления дерева СтройКреп 79282, 3.5х19мм, 100 шт
70 ₽
Саморез для крепления дерева СтройКреп 79282, 3.5х19мм, 100 шт
Универсальный саморез для крепления ГКЛ/дерева СтройКреп 43436, 3.5х25мм, 350 шт
220 ₽
Универсальный саморез для крепления ГКЛ/дерева СтройКреп 43436, 3.5х25мм, 350 шт
Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 43460, 3.5х41мм, 150 шт
140 ₽
Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 43460, 3.5х41мм, 150 шт
Саморез для крепления дерева СтройКреп 79292, 3.5х45мм, 50 шт
75 ₽
Саморез для крепления дерева СтройКреп 79292, 3.5х45мм, 50 шт
Саморез для крепления дерева СтройКреп 43452, 3.5х35мм, 200 шт
140 ₽
Саморез для крепления дерева СтройКреп 43452, 3.5х35мм, 200 шт
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 43696, 3.5х19мм, 500 шт
325 ₽
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 43696, 3.5х19мм, 500 шт
Саморез СтройКреп д/крепл гипсокартона, 3.5х55, 200 шт., 43489
310 ₽
Саморез СтройКреп д/крепл гипсокартона, 3.5х55, 200 шт., 43489
Саморез СтройКреп д/крепл гипсокартона, 4.2х75, 150 шт, 43497
290 ₽
Саморез СтройКреп д/крепл гипсокартона, 4.2х75, 150 шт, 43497
Заклепки Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 0 8679 41, 3.8x35 мм, 200 шт.
165 ₽
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 0 8679 41, 3.8x35 мм, 200 шт.
Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79284, 3.5х25мм, 80 шт, тарельчатая головка
60 ₽
Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79284, 3.5х25мм, 80 шт, тарельчатая головка
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 79286, 3.5х32мм, 60 шт
60 ₽
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 79286, 3.5х32мм, 60 шт
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 43464, 3.5х41мм, 150 шт
150 ₽
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 43464, 3.5х41мм, 150 шт
Клиновой анкер латунный с гайкой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Клиновой анкер латунный с гайкой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Саморез для крепления дерева СтройКреп 43456, 3.5х35мм, 200 шт
190 ₽
Саморез для крепления дерева СтройКреп 43456, 3.5х35мм, 200 шт
Универсальный саморез для крепления гипсокартона/дерева СтройКреп 79285, 3.5х25мм, 70 шт
65 ₽
Универсальный саморез для крепления гипсокартона/дерева СтройКреп 79285, 3.5х25мм, 70 шт
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 79289, 3.5х35мм, 55 шт, шир. шагом
50 ₽
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 79289, 3.5х35мм, 55 шт, шир. шагом
Саморез по дереву СтройКреп 79290, 3.5х41мм, 45 шт, острый наконечник
40 ₽
Саморез по дереву СтройКреп 79290, 3.5х41мм, 45 шт, острый наконечник
Саморез под дерево СтройКреп, 3.5х45, 300 шт, 43473, крестообразная головка
270 ₽
Саморез под дерево СтройКреп, 3.5х45, 300 шт, 43473, крестообразная головка
Фосфатированные саморезы по дереву СтройКреп, 4.2х75, 30 шт., 79301
55 ₽
Фосфатированные саморезы по дереву СтройКреп, 4.2х75, 30 шт., 79301
Шайба Джилекс антифрикционная белая, 20х11,3х1.85 мм М833
74 ₽
Шайба Джилекс антифрикционная белая, 20х11,3х1.85 мм М833
Саморезы из нержавейки Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.
280 ₽
Саморезы из нержавейки Партнер ГД ФАС 8681 200 36, 3.5х55, контейнер 200 шт.