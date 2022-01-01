Саморезы по дереву
Найдено: 46 товаров
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- 26 ₽55 мм, Ø 3.5 мм
- 220 ₽25 мм, Ø 3.5 мм, 350 шт.
- 165 ₽35 мм, Ø 3.8 мм, 200 шт.
- 310 ₽55 мм, Ø 3.5 мм, 200 шт.
- 150 ₽41 мм, Ø 3.5 мм, 150 шт.
- 128 ₽25 мм, Ø 3.8 мм, 200 шт.
- 60 ₽32 мм, Ø 3.5 мм, 60 шт.
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- 26 ₽25 мм, Ø 3.8 мм, 30 шт.
- 32 ₽35 мм, Ø 3.8 мм, 30 шт.
- 270 ₽45 мм, Ø 3.5 мм, 300 шт.
- 31 ₽75 мм, Ø 4.2 мм, 10 шт.
- 25 ₽55 мм, Ø 3.8 мм, 13 шт.
- 28 ₽45 мм, Ø 3.8 мм, 20 шт.
- 25 ₽25 мм, Ø 3.5 мм, 30 шт.
- 75 ₽45 мм, Ø 3.5 мм, 50 шт.
- 510 ₽75 мм, Ø 4.2 мм, 250 шт.
- 60 ₽25 мм, Ø 3.5 мм, 80 шт.
- 31 ₽41 мм, Ø 3.8 мм, 25 шт.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить саморезы по дереву в городе Ярославль по цене от 16 до 510 рублей. В наличии более 46 наименований. Саморезы по дереву можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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