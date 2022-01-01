Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79284, 3.5х25мм, частая резьба, 80 шт

Преимущества

Саморез изготовлен с широкой резьбой, потайной головкой и шлицем Phillips (PH), острым концом стержня

Потайная головка утапливается в материале, устанавливается заподлицо с обрабатываемой поверхностью, точки крепления легко зашпаклевать

Благодаря шлицу крепеж можно вкручивать ручным или электроинструментом и выполнять большие объемы работ

Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79283 - применяется для крепления ГКЛ к деревянным несущим конструкциям. Используется при выравнивании поверхности стен, потолков, создании межкомнатных перегородок, для сборки небольших ниш, закрепления откосов. Также используется в мебельной промышленности, позволяет скреплять деревянные детали. Идеально подходит для выполнения облицовочных работ.