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Саморезы Партнер ГД 3.5х41, ФАС 2927 200 41, контейнер 200 шт.
200 ₽
Саморезы по гипсокартону
    Саморезы Партнер ГД 3.5х41, ФАС 2927 200 41, контейнер 200 шт.
    Арт. О00000032616
    Саморезы Партнер ГД 3.5х41, ФАС 2927 200 41, контейнер 200 шт.

      Саморезы Партнер ГД 3.5х41, ФАС 2927 200 41, контейнер 200 шт.

      200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032616

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		41
      Диаметр, мм
      		3.5
      Материал
      		сталь
      Шлиц
      		PH2
      Все характеристики
      200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к деревянным основаниям без предварительного сверления, например: гипсокартона, реек для обрешетки, соединения деревянных деталей и др. Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и редкую резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии. Саморезы имеют полную резьбу.