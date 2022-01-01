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Дюбель-бабочка для пустотелых стен Партнер POLA с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
40 ₽
Дюбель бабочка
    Дюбель Партнер POLA для тонких листов с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
    Арт. Ю00000023068
    Дюбель-бабочка для пустотелых стен Партнер POLA с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70

      Дюбель Партнер POLA для тонких листов с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70

      40 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023068

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Шлиц
      		нет
      Цвет
      		белый
      Количество, шт
      		4
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      40 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Анкер для тонких листов ПАРТНЕР POLA изготовлен из полиэтилена и подходит ко всем листовым основаниям толщиной от 10 до 24 мм. Допускается установка в твердые материалы, такие как кирпич и бетон.

        Особенности и преимущества:

        • Допускается установка анкера и в твердые материалы, такие как кирпич и бетон;
        • Подходит ко всем листовым основаниям толщиной от 10 до 24 мм;
        • В процессе закручивания шурупа дюбель сжимается, благодаря чему ребра анкера надежно прижимаются к задней стенке гипсокартона (или любого другого листового материала);
        • Благодаря специальной конструкции анкера не происходит перетягивания и прокручивания анкера при установке.

        Комплектация:

        • Анкер POLA поставляется в комплекте с шурупом 3,5x50.