Дюбель-бабочка для пустотелых стен Партнер POLA с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70

Дюбель Партнер POLA для тонких листов с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
Арт. Ю00000023068
Дюбель Партнер POLA для тонких листов с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70
Арт. Ю00000023068
Характеристики
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Производитель
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Шлиц
|нет
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Цвет
|белый
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Количество, шт
|4
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Назначение по материалу
|бетон
Описание товара:
Анкер для тонких листов ПАРТНЕР POLA изготовлен из полиэтилена и подходит ко всем листовым основаниям толщиной от 10 до 24 мм. Допускается установка в твердые материалы, такие как кирпич и бетон.
Особенности и преимущества:
- Допускается установка анкера и в твердые материалы, такие как кирпич и бетон;
- Подходит ко всем листовым основаниям толщиной от 10 до 24 мм;
- В процессе закручивания шурупа дюбель сжимается, благодаря чему ребра анкера надежно прижимаются к задней стенке гипсокартона (или любого другого листового материала);
- Благодаря специальной конструкции анкера не происходит перетягивания и прокручивания анкера при установке.
Комплектация:
- Анкер POLA поставляется в комплекте с шурупом 3,5x50.