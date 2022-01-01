Дюбель-бабочка для пустотелых стен Партнер POLA с шурупом, 4 шт., пакет с подвесом ФАС 44743 4 70

Описание товара:

Анкер для тонких листов ПАРТНЕР POLA изготовлен из полиэтилена и подходит ко всем листовым основаниям толщиной от 10 до 24 мм. Допускается установка в твердые материалы, такие как кирпич и бетон.

Особенности и преимущества:

Допускается установка анкера и в твердые материалы, такие как кирпич и бетон;

Подходит ко всем листовым основаниям толщиной от 10 до 24 мм;

В процессе закручивания шурупа дюбель сжимается, благодаря чему ребра анкера надежно прижимаются к задней стенке гипсокартона (или любого другого листового материала);

Благодаря специальной конструкции анкера не происходит перетягивания и прокручивания анкера при установке.

Комплектация: