Тросы стальные - это изделие функционально выполняющие предназначение веревки. Тросы предназначены для более больших весов в натяжении и используются в подъемных механизмах. Состоят из крученых или витых металлических прядей волокон.

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