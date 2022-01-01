В этой категории представлено оборудование для ремонта ходовой части автомобиля. В наличии инструменты для демонтажа (съемники, ключи), приспособления для установки (фланцевые адаптеры, гайки, торцевые головки, шайбы, подшипники) и фиксации деталей (клещи, тиски). В “Бигам” их можно купить с доставкой в любой регион.

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