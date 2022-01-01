Оборудование для замены масла используется при обслуживании тормозной системы, двигателя и трансмиссии автомобиля. Приспособления для замены масла чаще всего оборудованы специальными резервуарами для жидкости. Производительность конструкции зависит от объема маслосборника.

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