В этом разделе можно выбрать автомобильные страховочные подставки. Они имеют простой механизм, позволяющий регулировать высоту поднятия до 1 метра. Жесткость конструкции инструмента обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам. Представленные модели обладают грузоподъемностью от 1 до 12 тонн.

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