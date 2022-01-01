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Подставка под авто AE&T T51102 пара
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Подставки автомобильные страховочные
    Подставка под авто AE&T T51102 пара
    Арт. Х13221722
    Подставка под авто AE&T T51102 пара

      Подставка под авто AE&T T51102 пара

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13221722

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		подставка страховочная
      Грузоподъемность, т
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подставка под авто 2 т AE&T T51102 предназначена для удержания автомобиля или другого груза на высоте до 420 мм при проведении каких-либо ремонтных или диагностических работ. Модель используется в автосервисах, на станциях технического обслуживания и в шиномонтажных мастерских. Каркас изделия покрыт краской для предотвращения образования коррозии. Рукоять зубчатого механизма имеет резиновую накладку, исключающую соскальзывание руки.

        Преимущества

        • Устойчивость к коррозии
        • Резиновая накладка на рабочей рукоятке
        • Малый вес
        • Простота в использовании
        • Долгий срок службы