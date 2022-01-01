Подставка под авто AE&T T51102 пара
Арт. Х13221722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|подставка страховочная
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Грузоподъемность, т
|2
- Подставка под авто 2 т AE&T T51102 предназначена для удержания автомобиля или другого груза на высоте до 420 мм при проведении каких-либо ремонтных или диагностических работ. Модель используется в автосервисах, на станциях технического обслуживания и в шиномонтажных мастерских. Каркас изделия покрыт краской для предотвращения образования коррозии. Рукоять зубчатого механизма имеет резиновую накладку, исключающую соскальзывание руки.
Преимущества
- Устойчивость к коррозии
- Резиновая накладка на рабочей рукоятке
- Малый вес
- Простота в использовании
- Долгий срок службы