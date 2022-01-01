Подставка под авто AE&T T51102 пара

Преимущества

Устойчивость к коррозии

Резиновая накладка на рабочей рукоятке

Малый вес

Простота в использовании

Долгий срок службы

Подставка под авто 2 т AE&T T51102 предназначена для удержания автомобиля или другого груза на высоте до 420 мм при проведении каких-либо ремонтных или диагностических работ. Модель используется в автосервисах, на станциях технического обслуживания и в шиномонтажных мастерских. Каркас изделия покрыт краской для предотвращения образования коррозии. Рукоять зубчатого механизма имеет резиновую накладку, исключающую соскальзывание руки.