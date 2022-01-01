Гидравлические стяжки пружин - металлические конструкции, часто напольные, которые пригодятся для снятия и замены пружин и работ со стойками у грузовиков, легковых машин и микроавтобусов. Оснащены гидравлическим механизмом для уменьшения усилий со стороны оператора и подбираются под диаметр пружины.

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