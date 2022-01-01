Гидравлические приборы незаменимы там, где требуется облегчить человеческие усилия и обеспечить быстрый подъем, закрепление на высоте или манипуляции с механизмами и предметами большой массы. Техника может использоваться как в промышленных цехах по сборке и ремонту авто, так и в частных автосервисах.

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