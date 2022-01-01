Пресс гидравлический настольный Ombra, 10 т., OHT611M

Пресс гидравлический настольный Ombra OHT611M - предназначен для выполнения самых разных задач в области ремонтных работ. Основная область применения данной модели - станции обслуживания автомобилей, также используется в частных мастерских и даже в быту. Благодаря небольшим габаритам и настольному исполнению, пресс можно устанавливать в помещениях с ограниченным пространством, например в гараже. Устройство качественно выполняет такие работы, как запрессовка подшипников, втулок и другие действия, предназначенные для обработки металлических деталей и заготовок.



Преимущества