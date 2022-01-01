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Пресс гидравлический настольный Ombra, 10 т., OHT611M
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Прессы
    Пресс гидравлический настольный Ombra, 10 т., OHT611M
    Арт. ombratools_2640
    Пресс гидравлический настольный Ombra, 10 т., OHT611M

      Пресс гидравлический настольный Ombra, 10 т., OHT611M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2640

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пресс гидравлический настольный Ombra OHT611M - предназначен для выполнения самых разных задач в области ремонтных работ. Основная область применения данной модели - станции обслуживания автомобилей, также используется в частных мастерских и даже в быту. Благодаря небольшим габаритам и настольному исполнению, пресс можно устанавливать в помещениях с ограниченным пространством, например в гараже. Устройство качественно выполняет такие работы, как запрессовка подшипников, втулок и другие действия, предназначенные для обработки металлических деталей и заготовок.

        Преимущества

        • Исполнительное устройство - можно использовать отдельно от рамы в качестве оборудования для подъема и перемещения различных деталей
        • Выполнено из высококачественного материала
        • Специальное покрытие обеспечивает гладкую поверхность оборудования и облегчает удаление загрязнений после работы
        • Технология отделки Triple Coating гарантирует защиту от химических и механических воздействий
        • Жесткая рамная конструкция
        • Устойчивость на поверхности
        • Легкость в управлении
        • Простота сборки
        • Регулировка по высоте
        • Визуальный контроль за рабочим давлением в устройстве
        • Долгий срок эксплуатации