Пресс гидравлический настольный Ombra, 10 т., OHT611M
Арт. ombratools_2640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|10
Пресс гидравлический настольный Ombra OHT611M - предназначен для выполнения самых разных задач в области ремонтных работ. Основная область применения данной модели - станции обслуживания автомобилей, также используется в частных мастерских и даже в быту. Благодаря небольшим габаритам и настольному исполнению, пресс можно устанавливать в помещениях с ограниченным пространством, например в гараже. Устройство качественно выполняет такие работы, как запрессовка подшипников, втулок и другие действия, предназначенные для обработки металлических деталей и заготовок.
Преимущества
- Исполнительное устройство - можно использовать отдельно от рамы в качестве оборудования для подъема и перемещения различных деталей
- Выполнено из высококачественного материала
- Специальное покрытие обеспечивает гладкую поверхность оборудования и облегчает удаление загрязнений после работы
- Технология отделки Triple Coating гарантирует защиту от химических и механических воздействий
- Жесткая рамная конструкция
- Устойчивость на поверхности
- Легкость в управлении
- Простота сборки
- Регулировка по высоте
- Визуальный контроль за рабочим давлением в устройстве
- Долгий срок эксплуатации