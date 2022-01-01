В этом разделе вы можете приобрести профессиональные станки для резки арматуры в частном производстве или промышленных условиях. В наличии модели с производительностью до 4 кВт, оборудованные мобильными транспортировочными колесами. В зависимости от оснащения, станок способен резать заготовки толщиной от 6 до 40 мм.

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