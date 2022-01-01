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Металлообраба­­тывающие станки

Станки для резки арматуры

Найдено: 11 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить станки для резки арматуры в городе Ярославль по цене от 7250 до 305500 рублей. В наличии более 11 наименований. Станки для резки арматуры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок для гибки арматуры ручной BlackSmith M3-V9
17 760 ₽
Станок для гибки арматуры ручной BlackSmith M3-V9
Станок для арматуры Stalex PBS-8, диаметр 16 мм
33 354 ₽
Станок для арматуры Stalex PBS-8, диаметр 16 мм
Станок для арматуры Stalex HS-6, диаметр 11 мм
7 251 ₽
Станок для арматуры Stalex HS-6, диаметр 11 мм
Станок для арматуры Stalex MS-20, диаметр 20 мм
12 689 ₽
Станок для арматуры Stalex MS-20, диаметр 20 мм
Станок для арматуры ручной Stalex MS-24
14 502 ₽
Станок для арматуры ручной Stalex MS-24
Станок для арматуры ручной Stalex MS-28
20 302 ₽
Станок для арматуры ручной Stalex MS-28
Станок для резки ручной Stalex MS-32
25 740 ₽
Станок для резки ручной Stalex MS-32
Станок для гибки арматуры ручной ТСС GW 40A, вес 15 кг
77 526 ₽
Станок для гибки арматуры ручной ТСС GW 40A, вес 15 кг
Станок для гибки арматуры ручной ТСС GW 40B, мощность 3 квт
95 460 ₽
Станок для гибки арматуры ручной ТСС GW 40B, мощность 3 квт
Станок для гибки арматуры ручной ТСС GW 42A, мощность 3 квт
140 526 ₽
Станок для гибки арматуры ручной ТСС GW 42A, мощность 3 квт
Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A, диаметр 38 мм
305 500 ₽
Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 42A, диаметр 38 мм
Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 40A, диаметр 35 мм
268 125 ₽
Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 40A, диаметр 35 мм
Станок электрический для резки арматуры ТСС-GQ 50A, мощность 4 квт
127 233 ₽
Станок электрический для резки арматуры ТСС-GQ 50A, мощность 4 квт
Станок для гибки арматуры ручной CNGW-40A Zitrek, мощность 3 квт
85 789 ₽
Станок для гибки арматуры ручной CNGW-40A Zitrek, мощность 3 квт
Арматурорез электрический CNGQ-40 Zitrek 067-0089, диаметр 40 мм
92 389 ₽
Арматурорез электрический CNGQ-40 Zitrek 067-0089, диаметр 40 мм
Станок для гибки арматуры ручной CNGW-40M Zitrek, мощность 3 квт
71 489 ₽
Станок для гибки арматуры ручной CNGW-40M Zitrek, мощность 3 квт