Станки для резки арматуры
Найдено: 11 товаров
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- Нет в наличииВес, кг: 11
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Макс. диаметр арматуры, мм: 38Вес, кг: 400
- Нет в наличииМакс. диаметр арматуры, мм: 24Вес, кг: 29
- Нет в наличииМощность, Вт: 50Макс. диаметр арматуры, мм: 32
- Нет в наличииМощность, Вт: 38Макс. диаметр арматуры, мм: 28
- Нет в наличииВес, кг: 42
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Макс. диаметр арматуры, мм: 35Вес, кг: 380
- Нет в наличииМощность, Вт: 4000Макс. диаметр арматуры, мм: 45Вес, кг: 540
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Макс. диаметр арматуры, мм: 40Вес, кг: 400
- Нет в наличии
- Нет в наличииМакс. диаметр арматуры, мм: 20Вес, кг: 20
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить станки для резки арматуры в городе Ярославль по цене от 7250 до 305500 рублей. В наличии более 11 наименований. Станки для резки арматуры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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