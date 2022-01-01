Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 40A

Станок для резки арматуры ТСС-GQ 40A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения и стальной полосы, может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.

Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым наш станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни. Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес.

Особенности: