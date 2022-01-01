Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 40A
Арт. tss_2189622
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|3000
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Скорость вращения диска, об/мин
|2880
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Макс. диаметр арматуры, мм
|35
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Габариты, мм
|1200х400х680
Станок для резки арматуры ТСС-GQ 40A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения и стальной полосы, может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.
Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым наш станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни. Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес.
Особенности:
- Удобство в эксплуатации.
- Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок.
- Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации.
- Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для оператора.
- Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты.
- Оптимальное соотношение цены и качества.