Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 50A
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|4000
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Макс. диаметр арматуры, мм
|45
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Скорость, рез./мин
|28
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Габариты, мм
|1410550850
Станок для резки арматуры ТСС-GQ 50A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения и стальной полосы. Станок для резки арматуры может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.
Серия станков ТСС-GQ 50A имеющая большой ресурс и мощный двигатель, представляет наибольший интерес для предприятий перерабатывающих большие объемы арматурной стали. Массивное основание снижает уровень вибрации в процессе эксплуатации станка. Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни.
Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес. Особенности:
- Удобство в эксплуатации;
- Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок;
- Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации;
- Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для оператора;
- Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты;
- Оптимальное соотношение цены и качества.