Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 50A

Станок для резки арматуры ТСС-GQ 50A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения и стальной полосы. Станок для резки арматуры может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.

Серия станков ТСС-GQ 50A имеющая большой ресурс и мощный двигатель, представляет наибольший интерес для предприятий перерабатывающих большие объемы арматурной стали. Массивное основание снижает уровень вибрации в процессе эксплуатации станка. Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни.

Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес. Особенности: