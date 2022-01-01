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Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 50A
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Станки для резки арматуры
    Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 50A
    Арт. tss_2213996
    Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 50A

      Станок электрический для арматуры ТСС-GQ 50A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_2213996

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Мощность, Вт
      		4000
      Макс. диаметр арматуры, мм
      		45
      Скорость, рез./мин
      		28
      Габариты, мм
      		1410550850
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станок для резки арматуры ТСС-GQ 50A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения и стальной полосы. Станок для резки арматуры может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.

        Серия станков ТСС-GQ 50A имеющая большой ресурс и мощный двигатель, представляет наибольший интерес для предприятий перерабатывающих большие объемы арматурной стали. Массивное основание снижает уровень вибрации в процессе эксплуатации станка. Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни.

        Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес. Особенности:

        • Удобство в эксплуатации;
        • Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок;
        • Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации;
        • Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для оператора;
        • Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты;
        • Оптимальное соотношение цены и качества.