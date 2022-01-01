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Пресс T61210В AE&T 10т
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Прессы
    Пресс T61210В AE&T 10т
    Арт. aet_193
    Пресс T61210В AE&T 10т
    Пресс T61210В AE&T 10т
    Пресс T61210В AE&T 10т
      Пресс T61210В AE&T 10т
      Пресс T61210В AE&T 10т
      Пресс T61210В AE&T 10т

      Пресс T61210В AE&T 10т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_193

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гидравлический пресс T61210В характеризуется превосходными массогабаритными показателями и отсутствием необходимости во внешнем источнике питания. Это обстоятельство дает персоналу возможность устанавливать его в наиболее удобном месте, например, на рабочий стол. Устройство позволяет оперативно и качественно запрессовывать жестко посаженные соединения, включая подшипники втулки. Оно хорошо зарекомендовало себя в ряде российских автотранспортных предприятий и пользуется спросом у специалистов.

        Преимущества

        • Удобная и надежная конструкция
        • Отличные технические параметры
        • Хорошие массогабаритные показатели
        • Простота эксплуатации
        • Легкость обслуживания
        • Длительный срок службы
        • Оптимальное соотношение цены и качества