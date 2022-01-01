Пресс T61210В AE&T 10т
Арт. aet_193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|10
Гидравлический пресс T61210В характеризуется превосходными массогабаритными показателями и отсутствием необходимости во внешнем источнике питания. Это обстоятельство дает персоналу возможность устанавливать его в наиболее удобном месте, например, на рабочий стол. Устройство позволяет оперативно и качественно запрессовывать жестко посаженные соединения, включая подшипники втулки. Оно хорошо зарекомендовало себя в ряде российских автотранспортных предприятий и пользуется спросом у специалистов.
Преимущества
- Удобная и надежная конструкция
- Отличные технические параметры
- Хорошие массогабаритные показатели
- Простота эксплуатации
- Легкость обслуживания
- Длительный срок службы
- Оптимальное соотношение цены и качества