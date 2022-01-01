Пресс T61210В AE&T 10т

Гидравлический пресс T61210В характеризуется превосходными массогабаритными показателями и отсутствием необходимости во внешнем источнике питания. Это обстоятельство дает персоналу возможность устанавливать его в наиболее удобном месте, например, на рабочий стол. Устройство позволяет оперативно и качественно запрессовывать жестко посаженные соединения, включая подшипники втулки. Оно хорошо зарекомендовало себя в ряде российских автотранспортных предприятий и пользуется спросом у специалистов.

Преимущества