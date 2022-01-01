Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью

Преимущества

Манометр с большим циферблатом - позволяет рассчитывать усилие на деталь

Сборка-разборка упрощена для транспортировки или хранения

Минимальная требовательность к условиям пользования и навыкам оператора

Защита от коррозии

Долгий срок службы

Пресс с ножной педалью 20 т AE&T T61220F представляет собой прочную металлическую раму с манометром, который служит для контроля силы нагрузки. Агрегат отличается высокой производительностью и обеспечивает усилие прижима до 20 тонн. В процессе эксплуатации положение цилиндра не изменяется. Наличие специальных отверстий дает возможность крепить устройство к полу, что гарантирует устойчивость конструкции.