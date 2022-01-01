Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью
Арт. aet_344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|20
- Пресс с ножной педалью 20 т AE&T T61220F представляет собой прочную металлическую раму с манометром, который служит для контроля силы нагрузки. Агрегат отличается высокой производительностью и обеспечивает усилие прижима до 20 тонн. В процессе эксплуатации положение цилиндра не изменяется. Наличие специальных отверстий дает возможность крепить устройство к полу, что гарантирует устойчивость конструкции.
Преимущества
- Манометр с большим циферблатом - позволяет рассчитывать усилие на деталь
- Сборка-разборка упрощена для транспортировки или хранения
- Минимальная требовательность к условиям пользования и навыкам оператора
- Защита от коррозии
- Долгий срок службы