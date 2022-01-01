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Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью
Найти аналог
Прессы
    Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью
    Арт. aet_344
    Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью
    Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью
      Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью
      Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью

      Пресс Т61220F AE&T 20т с ножной педалью

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_344

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс с ножной педалью 20 т AE&T T61220F представляет собой прочную металлическую раму с манометром, который служит для контроля силы нагрузки. Агрегат отличается высокой производительностью и обеспечивает усилие прижима до 20 тонн. В процессе эксплуатации положение цилиндра не изменяется. Наличие специальных отверстий дает возможность крепить устройство к полу, что гарантирует устойчивость конструкции.

        Преимущества

        • Манометр с большим циферблатом - позволяет рассчитывать усилие на деталь
        • Сборка-разборка упрощена для транспортировки или хранения
        • Минимальная требовательность к условиям пользования и навыкам оператора
        • Защита от коррозии
        • Долгий срок службы