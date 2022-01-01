Пресс T61204M AE&T 4т
Арт. aet_339
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|ручной гидравлический
|
Усилие, т
|4
- Пресс AE&T T61204М представляет собой компактное и эффективное в эксплуатации приспособление для ремонтных работ. Модель находит применение в сфере автосервиса. Настольная конструкция не нуждается в сложном техническом обслуживании. Ход штока составляет 120 мм. Рабочая высота регулируется в диапазоне от 0 до 330 мм. Ширина стола пресса равняется 350 мм. Жесткая рама из металла гарантирует конструкции прочность. Цилиндр не смещается относительно центра.
Преимущества
- Устойчивая конструкция
- Визуальный контроль давления с помощью манометра
- Антикоррозийное покрытие
- Высокая производительность