Пресс T61204M AE&T 4т

Преимущества

Устойчивая конструкция

Визуальный контроль давления с помощью манометра

Антикоррозийное покрытие

Высокая производительность

Пресс AE&T T61204М представляет собой компактное и эффективное в эксплуатации приспособление для ремонтных работ. Модель находит применение в сфере автосервиса. Настольная конструкция не нуждается в сложном техническом обслуживании. Ход штока составляет 120 мм. Рабочая высота регулируется в диапазоне от 0 до 330 мм. Ширина стола пресса равняется 350 мм. Жесткая рама из металла гарантирует конструкции прочность. Цилиндр не смещается относительно центра.