Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пресс T61204M AE&T 4т
Найти аналог
Прессы
    Пресс T61204M AE&T 4т
    Арт. aet_339
    Пресс T61204M AE&T 4т

      Пресс T61204M AE&T 4т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_339

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс AE&T T61204М представляет собой компактное и эффективное в эксплуатации приспособление для ремонтных работ. Модель находит применение в сфере автосервиса. Настольная конструкция не нуждается в сложном техническом обслуживании. Ход штока составляет 120 мм. Рабочая высота регулируется в диапазоне от 0 до 330 мм. Ширина стола пресса равняется 350 мм. Жесткая рама из металла гарантирует конструкции прочность. Цилиндр не смещается относительно центра.

        Преимущества

        • Устойчивая конструкция
        • Визуальный контроль давления с помощью манометра
        • Антикоррозийное покрытие
        • Высокая производительность