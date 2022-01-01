Пресс Т61210 AE&T 10т

Преимущества

Малые габариты

Не требует внешнего источника питания

Легкость в управлении

Жесткость и прочность конструкции

Удобство размещения

Высокая износоустойчивость

Пресс AE&T 10т T61210 широко распространен в частных автосервисах и на станциях технического обслуживания. Он имеет малые габариты, что позволяет установить пресс на верстак или рабочий стол. Такая модель не требует внешнего источника питания, приводится в действие при помощи оператора. Пресс предназначен для работы с жестко-посаженными соединениями, качественно и быстро запрессовывает втулки и подшипники. Максимальное усилие при выполнении операции - 10 тонн.