Пресс Т61210 AE&T 10т
Арт. aet_2051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|10
- Пресс AE&T 10т T61210 широко распространен в частных автосервисах и на станциях технического обслуживания. Он имеет малые габариты, что позволяет установить пресс на верстак или рабочий стол. Такая модель не требует внешнего источника питания, приводится в действие при помощи оператора. Пресс предназначен для работы с жестко-посаженными соединениями, качественно и быстро запрессовывает втулки и подшипники. Максимальное усилие при выполнении операции - 10 тонн.
Преимущества
- Малые габариты
- Не требует внешнего источника питания
- Легкость в управлении
- Жесткость и прочность конструкции
- Удобство размещения
- Высокая износоустойчивость