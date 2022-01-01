Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пресс Т61210 AE&T 10т
Найти аналог
Прессы
    Пресс Т61210 AE&T 10т
    Арт. aet_2051
    Пресс Т61210 AE&T 10т
    Пресс Т61210 AE&T 10т
    Пресс Т61210 AE&T 10т
    Пресс Т61210 AE&T 10т
      Пресс Т61210 AE&T 10т
      Пресс Т61210 AE&T 10т
      Пресс Т61210 AE&T 10т
      Пресс Т61210 AE&T 10т

      Пресс Т61210 AE&T 10т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_2051

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс AE&T 10т T61210 широко распространен в частных автосервисах и на станциях технического обслуживания. Он имеет малые габариты, что позволяет установить пресс на верстак или рабочий стол. Такая модель не требует внешнего источника питания, приводится в действие при помощи оператора. Пресс предназначен для работы с жестко-посаженными соединениями, качественно и быстро запрессовывает втулки и подшипники. Максимальное усилие при выполнении операции - 10 тонн. 

        Преимущества

        • Малые габариты
        • Не требует внешнего источника питания
        • Легкость в управлении
        • Жесткость и прочность конструкции
        • Удобство размещения
        • Высокая износоустойчивость