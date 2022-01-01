Пресс T61220B ВН AE&T 20т с ножным приводом

Гидравлический пресс с ножным приводом 20 т AE&T Т61220B ВН широко применяется в небольших автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания. Эргономичность, а также возможность крепления устройства к полу обеспечивают легкость и удобство эксплуатации. Развиваемое усилие до 20 тонн и ножной привод обеспечивают выполнение широкого спектра операций с минимальными усилиями оператора. Наличие манометра гарантирует точность контроля силы нагрузки.



Преимущества