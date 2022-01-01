Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пресс T61220B ВН AE&T 20т с ножным приводом
Найти аналог
Прессы
    Пресс T61220B ВН AE&T 20т с ножным приводом
    Арт. aet_195
    Пресс T61220B ВН AE&T 20т с ножным приводом

      Пресс T61220B ВН AE&T 20т с ножным приводом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_195

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гидравлический пресс с ножным приводом 20 т AE&T Т61220B ВН широко применяется в небольших автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания. Эргономичность, а также возможность крепления устройства к полу обеспечивают легкость и удобство эксплуатации. Развиваемое усилие до 20 тонн и ножной привод обеспечивают выполнение широкого спектра операций с минимальными усилиями оператора. Наличие манометра гарантирует точность контроля силы нагрузки.

        Преимущества

        • Надежность конструкции
        • Не требует специального обслуживания
        • Защита от коррозии 