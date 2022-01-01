Пресс T61110W AE&T 10т

Г-образный пресс 10т AE&T T61110W - это универсальное оборудование, популярное в небольших автослесарных мастерских за простоту эксплуатации и качество выполняемых работ. Данная модель позволяет быстро выполнить как опрессовку, так и распрессовку автомобильных запчастей, например, подшипников.



Преимущества