Пресс T61110W AE&T 10т
Арт. aet_196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|10
Г-образный пресс 10т AE&T T61110W - это универсальное оборудование, популярное в небольших автослесарных мастерских за простоту эксплуатации и качество выполняемых работ. Данная модель позволяет быстро выполнить как опрессовку, так и распрессовку автомобильных запчастей, например, подшипников.
Преимущества
- Прочная металлическая конструкция - является залогом его продолжительного рабочего ресурса
- Не требует специального обслуживания
- Надежно защищена от коррозии
- Простота использования