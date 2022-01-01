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Пресс T61110W AE&T 10т
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Прессы
    Пресс T61110W AE&T 10т
    Арт. aet_196
    Пресс T61110W AE&T 10т

      Пресс T61110W AE&T 10т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_196

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Г-образный пресс 10т AE&T T61110W - это универсальное оборудование, популярное в небольших автослесарных мастерских за простоту эксплуатации и качество выполняемых работ. Данная модель позволяет быстро выполнить как опрессовку, так и распрессовку автомобильных запчастей, например, подшипников.

        Преимущества

        • Прочная металлическая конструкция - является залогом его продолжительного рабочего ресурса
        • Не требует специального обслуживания
        • Надежно защищена от коррозии
        • Простота использования