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Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
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Двухстоечные подъемники
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Арт. aet_1981
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
    Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм
      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Подъемник электрогидравлический 2-стоечный 4т 380B (United Hydraulics), грузоподъемность 4 т., высота подъема 1800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_1981

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		600
      Габариты, мм
      		3420x2826
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухстоечный электрогидравлический подъемник с нижней синхронизацией предназначен для подъема автомобилей весом до 4 тонн на высоту до 1800 мм. Он используется в мастерских, СТО и гаражах. Эта установка позволяет проводить работы под днищем транспортных средств. Подъемник – основное оборудование для автосервиса, простой которого крайне нежелателен. Поэтому для увеличения надежности и срока эксплуатации AE&T устанавливает гидравлику (силовая станция и цилиндры) производителя UNITED HYDRAULICS ®. Дополнительную защиту автомобиля при подъеме гарантирует независимая конструкция замков безопасности. Она представляет собой систему механических стопоров с ручным снятием на каждой каретке

        Преимущества

        • Низкое расположение подъёмной лапы, позволяющее работать с клиренсом от 110 мм
        • Функция фиксации угла подъемных лап в том положении, в котором их установил оператор, предотвращает соскальзывание машины
        • Надёжная система блокировки на 100% предотвращает падение автомобиля
        • Усиленный трос толщиной 9 мм
        • Резиновая накладка на каретках не допускает повреждение водительской двери
        • В комплекте 4 телескопических подхвата и 4 удлинителя подхватов. Также 2 дополнительных задних подхвата