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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)
5.0
1
2 590 ₽
3 320 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)
Арт. Х131326
5.0
1
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)
  • Персональная скидка
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)

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  • -730 ₽
2 590 ₽
3 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х131326
5.0
1

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
280x280x250
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -730 ₽
2 590 ₽
3 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлический домкрат Matrix 8Т предназначен для подъёма автомобилей, тяжёлых стройматериалов и других грузов массой до 8 тонн. Данная модель оснащена металлической рукояткой, упрощающей работу пользователя. Устойчивая опора (материал корпуса и опоры – закалённая сталь) исключает риски падения домкрата при подъёме. Общая масса домкрата – всего 6 килограммов, что обеспечивает лёгкую транспортировку и хранение. Бутылочный одноплунжерный домкрат Matrix 8Т (маркировка 50723) используется и для ремонтно-строительных работ в помещениях и под открытым воздухом. Корпус не боится коррозии, ударов, трещин и других физических повреждений. Домкрат не требует дополнительного обслуживания после покупки – клапан безопасности делает работу максимально продуктивной и исключает вероятность травм. Лучший выбор для СТО, гаража, строительных или отделочных работ – бутылочный домкрат Matrix 50723, купить который можно в нашем интернет-магазине, товар в наличии! Помимо технических преимуществ, которыми обладает домкрат гидравлический Matrix 8Т, цена данной модели выгодна для клиента!

    Преимущества

    • Цельнометаллический корпус, защищённый от коррозии и повреждений
    • Устойчивая опора, исключающая падения при работе
    • Высокая грузоподъёмность – 8 тонн при полной нагрузке
    • Небольшой вес (6 кг) и компактные габариты