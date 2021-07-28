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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50723 (8 т., 230-457 мм)
Арт. Х131326
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|280x280x250
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Материал корпуса
|металл
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- Гидравлический домкрат Matrix 8Т предназначен для подъёма автомобилей, тяжёлых стройматериалов и других грузов массой до 8 тонн. Данная модель оснащена металлической рукояткой, упрощающей работу пользователя. Устойчивая опора (материал корпуса и опоры – закалённая сталь) исключает риски падения домкрата при подъёме. Общая масса домкрата – всего 6 килограммов, что обеспечивает лёгкую транспортировку и хранение. Бутылочный одноплунжерный домкрат Matrix 8Т (маркировка 50723) используется и для ремонтно-строительных работ в помещениях и под открытым воздухом. Корпус не боится коррозии, ударов, трещин и других физических повреждений. Домкрат не требует дополнительного обслуживания после покупки – клапан безопасности делает работу максимально продуктивной и исключает вероятность травм. Лучший выбор для СТО, гаража, строительных или отделочных работ – бутылочный домкрат Matrix 50723, купить который можно в нашем интернет-магазине, товар в наличии! Помимо технических преимуществ, которыми обладает домкрат гидравлический Matrix 8Т, цена данной модели выгодна для клиента!
Преимущества
- Цельнометаллический корпус, защищённый от коррозии и повреждений
- Устойчивая опора, исключающая падения при работе
- Высокая грузоподъёмность – 8 тонн при полной нагрузке
- Небольшой вес (6 кг) и компактные габариты