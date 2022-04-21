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Каждый автомобиль периодически нуждается в обслуживании. Будь это сезонная замена шин или необходимый ремонт, без хорошего домкрата часто не обойтись. В статье подробно расскажем, какие они - лучшие автомобильные домкраты, и как правильно выбрать необходимую модель для гаража и мастерской.

Типы автомобильных домкратов

Существует две классификации домкратов: по принципу действия и конструкции.

По принципу действия выделяют 5 типов:

Типы домкратов Принцип действия Механические За счет поворота винта (штока) происходит подъем/опускание удерживающей платформы. Гидравлические Подъем/опускание происходит за счет давления жидкости Пневматические (надувные) Работают при надувании/спускании резинового баллона или мешка. Электрические Приводятся в действие электродвигателем. Комбинированные Сочетают несколько типов.

Типы домкратов по конструкции:

Преимущества Недостатки Легкие;

Недорогие;

Подхват машин с клиренсом от 10 см. Небольшая грузоподъемность (до 3 тонн);

Крайне неустойчивы, поэтому не подойдут для использования на бездорожье или неровной поверхности.

Ромбические.





Преимущества Недостатки Легкие;

Недорогие;

Подхват машин с низким клиренсом;

Прочная рама. Низкая устойчивость;

Небольшая грузоподъемность.





Преимущества Недостатки Высокая грузоподъемность;

Способность подъема на большую высоту делает такой домкрат удобным для обслуживания машин с большими колесами. За счет большой высоты не удобен для хранения и перевозки.





Преимущества Недостатки Устойчив;

Прочен, поэтому выдержит большой вес (до 50 тонн); Для машин с высоким дорожным просветом.





Преимущества Недостатки Могут иметь любой привод;

Жесткие;

Удобны в транспортировке благодаря колесам. Дорогие;

Имеют большие габариты.

Как выбрать домкрат

Важно понимать, в каких условиях будет эксплуатироваться домкрат и какие грузы ему предстоит поднимать. Поэтому при выборе стоит опираться на следующие показатели:

Грузоподъёмность. Важный фактор для безопасности оператора и поднимаемого устройства. Если агрегат будет подобран неверно, то в момент подъема/опускания он может выйти из строя, уронив груз. Грузоподъемность стоит рассчитывать исходя из веса транспортного средства в нагруженном состоянии. Для обслуживания небольших легковых автомобилей в гараже подойдут ромбические и пневматические домкраты, а для работы с минивенами и кроссоверами уже следует выбирать бутылочные или подкатные агрегаты.

Важный фактор для безопасности оператора и поднимаемого устройства. Если агрегат будет подобран неверно, то в момент подъема/опускания он может выйти из строя, уронив груз. Грузоподъемность стоит рассчитывать исходя из веса транспортного средства в нагруженном состоянии. Для обслуживания небольших легковых автомобилей в гараже подойдут ромбические и пневматические домкраты, а для работы с минивенами и кроссоверами уже следует выбирать бутылочные или подкатные агрегаты. Высота подхвата. Определяется дорожным просветом машины. Для легковых автомобилей с дорожным просветом менее 150 мм лучше выбрать ромбовидный или подкатной агрегат. А для машин с высокой посадкой оптимальным будут бутылочные, реечные или подкатные домкраты.

Определяется дорожным просветом машины. Для легковых автомобилей с дорожным просветом менее 150 мм лучше выбрать ромбовидный или подкатной агрегат. А для машин с высокой посадкой оптимальным будут бутылочные, реечные или подкатные домкраты. Высота подъёма. Это высота от опоры устройства до автомобиля, которое необходимо для выполнения работы. Для замены колеса, например, будет достаточно ромбического, бутылочного или подкатного домкрата. Если требуется подъем на большее расстояние, то лучше выбрать реечный агрегат.

Это высота от опоры устройства до автомобиля, которое необходимо для выполнения работы. Для замены колеса, например, будет достаточно ромбического, бутылочного или подкатного домкрата. Если требуется подъем на большее расстояние, то лучше выбрать реечный агрегат. Тип привода. От типа привода часто зависит грузоподъемность домкрата и удобство оператора. Чтобы поднять автомобиль весом до 3 тонн, подойдет большинство домкратов, а вот для работы с машинами большего веса ромбического механизма, пневматических и некоторых подкатных моделей будет недостаточно.

Несколько советов по работе с домкратом

При установке агрегата убедитесь, что машина надежно зафиксирована на противооткатных упорах. Строго соблюдайте ограничения по грузоподъемности устройства, чтобы избежать травм, поломок комплектующих автомобиля и самого домкрата. Желательно, чтобы домкрат и сам автомобиль стояли на ровной и твердой поверхности. Если работа проводится в полевых условиях, то при возможности подложите под домкрат доску или любую ровную широкую и плотную рейку. Устанавливать домкрат нужно строго под отведенные для этого зоны днища, чтобы избежать повреждений. Также следите, чтобы вес автомобиля приходился на центральную часть опорной площадки устройства. Подъем стоит осуществлять плавно без резких рывков. Для дополнительной страховки желательно использование подвесных тросов или стойки, а если поломка произошла в дороге и нет возможности доехать до сервиса, то можно подложить под автомобиль вышедшее из строя колесо или запаску.

Лучшие подкатные домкраты

Домкрат MATRIX 51035 (3 т, 130-490 мм)

Если вы ищете домкраты подкатные для внедорожников, то наш рейтинг готов продемонстрировать одну из лучших таких моделей.

Достоинства:

Гидравлический привод не требует много усилий при работе;

Компактные габариты позволяют хранить агрегат в гараже или перевозить в легковой машине;

Способен поднимать машины с дорожным просветом от 14 см;

Основание и подъемная площадка сделаны из прочного металла, что способствует устойчивости и надежной поддержке машины;

Удобному хранению способствует съемная разборная ручка;

Универсален для работы на бетоне, асфальте, песке;

Благодаря высокой грузоподъемности модель может войти в рейтинг домкратов на 3т подкатных.

Недостатки:





Большой вес (36 кг) делает агрегат неудобным для переноски и хранения на полках.

Домкрат MATRIX 51040, 3т., высота подъема 530 мм

В рейтинг лучших домкратов подкатных для ремонтных работ можно включить данную модель от Matrix.

Достоинства:

Гидравлическая система не требует много усилий для подъема больших грузов;

Удобство перемещения домкрата за счет колес;

Благодаря способности поднимать грузы до 3 тонн, устройство может возглавить рейтинг подкатных домкратов для легковых автомобилей;

Корпус из прочного металла устойчив к коррозии, поэтому агрегат можно использовать и хранить в условиях повышенной влажности;

Гидродомкрат позволяет подхватывать машины с клиренсом от 150 мм и поднимать на 530 мм наверх для удобства работы.

Осуществляет плавный подъем/опускание груза;

Вес 21 кг способствует легкой транспортировке домкрата.

Недостатки:

Подхват на один уровень.





Домкрат MATRIX 51020 (2 т., 135-355 мм)

Рейтинг домкратов для легковесных автомобилей может возглавить этот домкрат.

Достоинства:

Универсален для применения в гараже и автосервисах;

Металлический корпус стоек к коррозии и защищает механизм от влаги и пыли, что позволяет работать с устройством на песчаной дороге и в дождливую погоду;

Высота подхвата составляет 135 мм, поэтому агрегат легко поднимает машины с низким клиренсом;

Оборудован лучшим защитным клапаном, который не позволит использовать домкрат для машин весом выше заявленного производителем;

Вес в 10 кг делает устройство одной из самых легких подкатных моделей в рейтинге.

Недостатки:

Небольшая грузоподъемность (до 2 т) и высота подхвата (355 мм).





Домкрат MATRIX 51045 (3,5 т., высота 145-490 мм)

В рейтинг гидравлических домкратов для кроссоверов на одну из ведущих позиций можно поставить данный гидроагрегат.

Достоинства:

Устройство сделано из металла,стойкого к коррозии, поэтому подойдет для эксплуатации во влажном помещении;

Домкрат поднимает автомобиль на высоту до 490 мм, что удобно при замене колес;

Грузоподъемность в 3500 кг допускает использование домкрата для ремонта крупногабаритных легковых машин и дает ему полное право войти в рейтинг подкатных домкратов для кроссоверов;

Колеса способствуют легкой перевозке устройства и его быстрой установке под машину;

Гидродомкрат способен подхватывать машины с клиренсом от 145 мм.

Недостатки:

Большой вес (39 кг);

Высокая стоимость.





Домкрат MATRIX 51028 (2 т, 135-385 мм)

Одна из лучших моделей,которая входит в рейтинг подкатных домкратов 2 тонны.

Достоинства:

Удобная эргономичная рукоятка и гидравлический привод позволяют легко поднять автомобиль без лишних усилий оператора;

Устойчивые колеса;

Прочный корпус из металла и надежная платформа допускают подъем грузов весом до 2000 кг;

Наибольшая высота подъема - 385 мм и подхват - 135 мм оптимальны для обслуживания многих легковых авто;

Устройство упаковано в пластиковый кейс, что упрощает его хранение и транспортировку.

Недостатки:

Подхват на один уровень.





Рейтинг домкратов грузоподъемностью 2 тонны

Домкрат Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе

Лучшие подкатные домкраты, которые входят в наш рейтинг, имеют большой диапазон регулировки высоты подъема.

Достоинства:

Конструкция оснащена колесами для удобной транспортировки и точной установки под машину;

Гидравлический механизм облегчает усилия оператора при подъеме больших грузов;

Эргономичная разборная ручка для удобного хвата и легкого хранения;

Герметичный корпус сделан из прочного металла, что защищает механизм от ударов и позволяет работать с домкратом в условиях помещения и на дороге;

Благодаря использованию морозостойкого масла, агрегат можно применять даже зимой;

Диапазон высоты подхвата - от 14,5 до 40 см, что удобно для ремонта колес и днища.

Недостатки:

Требует замены смазки.





Домкрат Stels 51130

Один из лучших по качеству домкрат, который подойдет для использования как в условиях гаража или сервиса, так и на дороге.

Достоинства:

Высота подхвата автомобиля 80 мм позволяет использовать агрегат при ремонте моделей с низкой посадкой;

Поднять машину на гидродомкрате можно до высоты в 380 мм;

Корпус выполнен из прочного металла, поэтому устройство может эксплуатироваться в разных условиях и имеет долгий срок службы;

Комплектуется кейсом и съемной ручкой для удобства транспортировки и хранения;

Колеса обеспечивают точную установку под машину.

Недостатки:

Не обнаружено.





Домкрат T32008A AE&T 2т полупроф

Домкрат подкатной - незаменимое устройство, которое должно входить в рейтинг лучших инструментов для обслуживания автомобилей.

Достоинства:

Надежная конструкция с металлическим корпусом защищена от ударов и попадания влаги и пыли на механизм;

Основным преимуществом устройства является его легкость (вес - 7 кг);

Агрегат можно подкатить под машину с клиренсом от 135 мм;

Невысокая стоимость делает гидродомкрат доступным для приобретения;

Домкратом легко управлять благодаря удобной ручке и гидравлическому механизму;

Универсален для работы как в быту, так и в сервисном обслуживании авто.

Недостатки:

Требует замены смазки.





Домкрат T32010A AE&T 2т в кейсе полупроф

В рейтинг автомобильных домкратов должны входить лучшие модели, которые легко переносить и хранить.

Достоинства:

Гидравлический привод способствует легкой работе и не требует много усилий от оператора при подъеме груза;

Герметичный корпус выполнен из металла, устойчив к воздействию влаги и пыли;

Комплектуется кейсом, благодаря чему гидродомкрат удобно перевозить в машине или хранить в гараже или мастерской;

Прочная площадка с выступами позволяет четко зафиксировать груз на агрегате;

Давление масла в гидравлическом механизме контролируют клапаны, которые также помогут избежать протечек жидкого содержимого;

Легкий вес (7 кг) упрощает переноску.

Недостатки:

Требует замены масла.





Домкрат T32002 AE&T 2т длинный

Хороший домкрат, который стоит приобрести при необходимости подъема машины на большую высоту.

Достоинства:

Оснащен педалью, что удобно при отсутствии возможности использования рычага;

Рычаг с двумя ручками позволяет равномерно распределить нагрузку на руки при подъеме;

Диапазон высоты подъема - один из самых лучших в нашем рейтинге подкатных моделей ( 66 см);

Прочный металлический корпус защищен от ударов и предохраняет гидравлический механизм от внешних воздействий;

Благодаря длинной платформе агрегат легко устанавливается под автомобили разных марок;

Удобен при работе как с легковыми авто, так и с небольшими внедорожниками.

Недостатки:

Большой вес (53 кг);

Большая стоимость.





Рейтинг лучших бутылочных домкратов для легковых автомобилей

Домкрат MATRIX 50715 (2 т., 181-345 мм)

Одно из лучших компактных устройств для ремонтных работ в любых условиях.

Достоинства:

Оснащен клапаном безопасности, который не допускает работу на грузоподъемности выше, указанной производителем;

Корпус изготовлен из прочного нержавеющего металла, который устойчив к ударам, образованию трещин и оптимален для работы с домкратом во влажном помещении;

Высота подхвата 18 см делает гидродомкрат удобным для подъема внедорожников;

Невысокая стоимость делает агрегат доступным для приобретения в гараж или перевозки с собой;

Благодаря весу 2,5 кг и небольшим габаритам не займет много места в багажнике или на полке для инструментов.

Недостатки:

Небольшая грузоподъемность (2 т).





Домкрат MATRIX 50754

Рейтинг лучших домкратов гидравлических бутылочных не обходится без этой модели от Matrix.

Достоинства:

Высокая грузоподъемность (4 т) позволяет использовать агрегат для ремонта минивэнов и небольших грузовых авто;

Металлический корпус устойчив к воздействию пыли, грязи, влаги, холода, поэтому с домкратом можно одинаково эффективно работать в условиях гаража и на дороге;

Плунжерный домкрат можно установить на плотный грунт благодаря высокой устойчивости основания;

Для перевозки в комплекте есть пластиковый кейс.

Недостатки:

Один уровень подхвата.





Домкрат MATRIX 50721 (5т, 216-413 мм)

Лучший недорогой домкрат для использования при замене колес у тяжеловесных машин.

Достоинства:

Плавный ход плунжера позволяет осуществить подъем машины без рывков;

Небольшой вес в 4 кг и небольшие габариты делают агрегат удобным для хранения в багажнике авто, на стеллаже в мастерской или переноски в руках;

Широкое основание из металла способствует устойчивости домкрата на любой поверхности;

Гидродомкрат способен поднимать авто и грузы весом до 5 т, что делает его полезным при обслуживании крупного грузового транспорта;

Агрегат способен подхватывать машины с клиренсом от 216 мм, поэтому подойдет для ремонта внедорожников.

Недостатки:

Не подойдет для низких легковых авто.





Домкрат MATRIX 50717 (3 т., высота 194-372 мм)

Рейтинг бутылочных домкратов невозможно представить без надежных моделей средней грузоподъемности.

Достоинства:

Лучший противоударный металлический корпус;

Стойкость к воздействию воды и грязи;

Съемная телескопическая ручка для комфортной работы и хранения;

Домкрат способен поднять машину весом до 3 т на высоту в 372 мм, что оптимально для замены дисков, шин и мелкого ремонта многих легковых авто;

Устойчивое основание для работы как на бетоне или асфальте, так и на песчаной поверхности;

Благодаря весу 3,5 кг устройство легко в переноске и транспортировке.

Недостатки:

Не подойдет для обслуживания машин с клиренсом ниже 194 мм.





Домкрат Белак БАК.00040, 3 т

Качественный гидроагрегат с надежным корпусом и один из самых лучших по весу.

Достоинства:

Широкое основание способствует большей устойчивости и делает возможной работу с устройством на разных поверхностях;

Простое устройство агрегата облегчает пользование и делает его неприхотливым в обслуживании;

Надежный корпус из сплава стали и чугуна герметичен и защищает устройство от ударов, трещин химического воздействия, поэтому домкрат прекрасно подходит для работы на СТО;

Гидродомкрат плавно поднимает автомобиль, что позволяет избежать царапин на днище и других повреждений;

Благодаря весу в 2,2 кг плунжерный инструмент легко переносить и хранить;

Небольшая стоимость делает устройство доступным для приобретения.

Недостатки:

Небольшая высота подъема (285 мм).





Рейтинг лучших бутылочных домкратов для грузовых автомобилей

Домкрат MATRIX 50725 (10 т., 230-460 мм)

Одна из лучших моделей бутылочных домкратов для обслуживания большегрузного транспорта.

Достоинства:

Металлический корпус устойчив к ударам, образованию трещин и сколов, оснащен ручкой для удобства транспортировки;

Компактные габариты способствуют удобному хранению устройства в гараже, мастерской или багажнике машины;

Телескопическая ручка для удобного хранения и удобного использования;

Гидравлический механизм не требует много усилий оператора при работе;

Высокая грузоподъемность и устойчивое основание делает гидродомкрат удобным для ремонта больших грузовых автомобилей в любых условиях;

Небольшой вес - 7 кг.

Недостатки:

Не обнаружено.





Домкрат MATRIX 50727 (12 т., 230-465 мм)

Надежный одноплунжерный домкрат - один из лучших вариантов для ремонта грузовых машин.

Достоинства:

Грузоподъемность до 12 т позволяет ремонтировать с помощью домкрата машины для перевозки больших грузов и автобусы;

Компактность конструкции и легкий вес способствует легкой транспортировке инструмента и позволяют хранить его даже в салоне грузовика;

Благодаря ручке на корпусе агрегат можно переносить вдоль большого авто без особого труда;

Влаго- и пылестойкий корпус делают устройство пригодным для использования в разных погодных условиях и любых помещениях;

Устойчивое металлическое основание для работы на асфальте и грунте;

Телескопическая ручка для комфортной работы.

Недостатки:

Один уровень подхвата.





Домкрат MATRIX 50729 (15 т., 230-460 мм)

Рейтинг домкратов для обслуживания микроавтобусов и небольших грузовых машин вполне может возглавить эта модель.

Достоинства:

Благодаря грузоподъемности в 15 тонн агрегат способен поднять машину с грузом при необходимости срочного ремонта;

Лучший гидравлический механизм облегчает работу оператору при подъеме большого авто;

Металлический корпус выдерживает удары, не склонен к образованию сколов и трещин, герметичен;

Высота подхвата 230 мм позволяет поднять грузовой транспорт с невысокой посадкой на высоту до 46 см для оперативной замены колес и мелкого кузовного ремонта;

Небольшой вес и ручка на корпусе способствуют комфортной транспортировке.

Недостатки:

Один уровень подхвата.





Домкрат MATRIX 50737 (50 т., 236-356 мм)

Самый лучший по грузоподъемности домкрат в нашем рейтинге.

Достоинства:

Универсален для подъема большегрузов, может использоваться при монтаже, разгрузочных и ремонтных работах;

Широкое массивное основание и большой вес (39 кг) делают агрегат устойчивым при любых работах на асфальте, бетонной поверхности и грунте;

Для удобства переноски в верхней части корпуса расположена ручка;

Корпус выполнен из не подверженного коррозии и механическим повреждениям металла;

При небольших габаритах домкрат не займет много места в кузове, багажнике или гараже.

Недостатки:

Один уровень подхвата.





Домкрат MATRIX 50735 (30 т, 240-370 мм)

Достойный агрегат для ремонта, который может претендовать на место в списке лучших для обслуживания крупногабаритных машин.

Достоинства:

Подходит как для частного применения, так и работы с машинами в сервисах и на станциях технического обслуживания;

Рабочего хода в 13 см вполне достаточно для осуществления обслуживания колес и другого ремонта;

Высота подхвата 240 см и грузоподъемность в 30 т делают домкрат оптимальным вариантом для ремонта крупных грузовых машин и автобусов;

Гидравлический привод и телескопическая разборная ручка делают работу с домкратом легкой и удобной;

Для большей устойчивости агрегата предусмотрено массивное широкое основание.

Недостатки:

Один уровень подхвата.





Лучшие ромбические домкраты

Модель/Характеристика Привод Грузоподъемность (кг) Высота подхвата (мм) Высота подъема (мм) Вес (кг) Стоимость (руб) SPARTA 50383 (1,5 т, 85-380 мм) Механический 1 500 105 380 3 1 823 Airline AJ-R-02 Механический 2 000 105 400 3 3 000 VS JA-2000R Механический 2 000 102 13 3 1 490 ЗУБР Мастер 43040-2 (2 т) Механический 2 000 95 390 3 2 240 Autoprofi DV-15R Механический 1 500 100 390 2,5 1 600

Домкрат SPARTA 50383 (1,5 т, 85-380 мм)

Рейтинг эффективных домкратов ромбических открывает эта модель от Sparta.

Достоинства:

Прочная металлическая рама и устойчивое основание для комфортной работы с большими грузами;

Лучший винтовой механизм с удобной разборной ручкой для быстрого подъема автомобиля;

Грузоподъемность 1,5 т оптимальна для технического обслуживания легковых авто;

Высота подхвата 10,5 см позволяет установку устройства под машину с низким клиренсом и поднять его до 38 см вверх;

Вес 3 кг и небольшие габариты позволяют перевозить устройство в багажнике.

Недостатки:

Невысокая грузоподъемность.





Домкрат Airline AJ-R-02

Хороший инструмент с механическим приводом и один из лучших по надежности конструкции.

Достоинства:

Верхняя платформа имеет подвижную накладку для подстраивания под конкретную модель авто;

Корпус выполнен из прочного закрепленного винтами металла и способен выдержать груз до 2 т;

Агрегат способен подхватывать машину с высоты от 10,5 см и поднимать на 40 см, что является хорошим показателем для винтовой модели;

Широкое устойчивое основание;

Небольшой вес и габариты способствуют легкой транспортировке и компактному хранению.

Недостатки:

Один уровень подхвата.





Домкрат AVS JA-2000R

Один из лучших домкратов по отзывам пользователей, который входит в наш рейтинг домкратов винтовых механических.

Достоинства:

Надежный винтовой механизм и прочная рама способствуют легкому подъему машины без рывков;

Для комфортного закручивания/раскручивания винта предусмотрена ручка с резиновой накладкой;

Основание и верхняя платформа устойчивы, что позволяет надежно зафиксировать машину во время ремонта в желаемом положении;

Агрегат способен поднять легковую машину весом в 3 000 кг на высоту 413 мм, поэтому с его помощью можно производить ремонт широкого модельного ряда машин;

Устройство имеет легкий вес в 3 кг и дополняется кейсом для комфортной переноски и хранения.

Недостатки:

Не обнаружено.





Домкрат ЗУБР Мастер 43040-2 (2 т)

Достойный агрегат для ремонта легкового автомобиля в гараже или мастерской.

Достоинства:

Механический привод делает устройство легким в использовании и обслуживании;

Широкая устойчивая металлическая рама и основание;

Надежный винтовой механизм способствует длительному сроку службы;

Самая низкая высота подхвата в нашем рейтинге ромбических моделей - 95 мм позволяет использовать агрегат для машин с небольшим дорожным просветом;

Вес 3 кг способствует комфортной переноске устройства и хранению в багажнике авто.

Недостатки:

Нет кейса в комплекте.





Домкрат Autoprofi DV-15R

Рейтинг лучших агрегатов с винтовым механизмом закрывает этот надежный домкрат от Autoprofi.

Достоинства:

На верхней платформе предусмотрена резиновая накладка для защиты от повреждений днища машины и надежной фиксации на устройстве;

Инструмент приспособлен для поднятия грузов весом до 1500 кг, чем упрощает сезонное или срочное обслуживание легковых машин;

С помощью высоты подхвата в 10 см агрегат позволяет установку машин с низкой посадкой, а высота подъема 39 см удобна для замены колес многих легковых авто;

Благодаря весу в 2,5 кг агрегат легко переносить и хранить в багажнике или гараже.

Недостатки:

Желательна дополнительная страховка груза.





Лучшие реечные домкраты

Домкрат MATRIX High Jack 505195 (3 т., высота 155-1350 мм)

Надежный инструмент, который пригодится для подъема груза на большую высоту.

Достоинства:

Механический привод делает агрегат простым в использовании и обслуживании;

Корпус выполнен из металла, устойчив к ударам, трещинам;

Широкое основание способствует устойчивости агрегата как на асфальте,так и бездорожье;

Способен подхватить машины или другой груз с высоты 15 см и поднять на 1,3 м для комфортного выполнения ремонтных работ или погрузки;

Вес 17 кг позволяет перевозить хай-джек с собой в машине.

Недостатки:

Не обнаружено.





Домкрат MATRIX High Jack 505175 (3 т., 154-1070 мм)

Рейтинг, в котором мы собрали лучшие реечные домкраты, дополняет и эта удобная в использовании модель.

Достоинства:

Плавный ход механизма для бережного подъема груза;

Широкое основание способствует устойчивости на любой поверхности;

Металл, из которого изготовлен хай-джек, прочен и способен выдержать длительную эксплуатацию;

Грузоподъемность агрегата в 3 тонны делает его удобным для обслуживания широкого ряда обычных и крупных легковых машин;

Высота подъема 107 см удобна для замены дисков и мелкого кузовного ремонта;

Устройство весит 14 кг, благодаря чему его можно перевозить с собой.

Недостатки:

Не выявлены.





Домкрат Т41003 AE&T 48"

Неплохой вариант домкрата для ремонта машины в полевых условиях.

Достоинства:

Лучшее устойчивое основание для работы на бетоне, асфальте, песке;

Универсален для применения в гараже, на СТО и в условиях бездорожья;

Ручка рычага имеет покрытие,которое препятствует скольжению рук при работе и обеспечивает надежный хват;

Стальной механизм надежен и не требует дорогостоящего обслуживания;

Агрегат способен поднимать грузы на высоту до 1050 мм;

Устройство можно переносить или перевозить в машине благодаря весу в 14 кг.

Недостатки:

Не найдено.





Домкрат Т41004 AE&T 60"

Достойный выбор для работы в гараже, мастерской и на СТО.

Достоинства:

Реечный механизм прост в обслуживании и использовании;

Удобен для постепенного подъема груза благодаря множеству отверстий для фиксации;

Агрегат способен поднимать грузы до 3000 кг, поэтому прекрасно подойдет для обслуживания большого ряда автомобилей;

Металлический корпус прочен, износоустойчив и способен выдержать большие нагрузки;

Груз можно поднять на высоту до 1320 мм, что удобно при работах на неровной местности.

Недостатки:

Не выявлены.





Домкрат Magnus-Profi JR100 (10 т)

Надежный агрегат для большого объема работ с грузоподъемностью 10 000 кг.

Достоинства:

Крепкая металлическая конструкция способна работать с грузом весом до 10 тонн, что удобно в промышленности и на потоковом ремонте грузовых машин;

Высота подхвата стартует от 10 см, поэтому хай-джек успешно справится с машиной с низким клиренсом;

Для большего удобства подъем осуществляется вращением рычага;

Широкое основание способствует большей устойчивости;

Надежный реечный механизм.

Недостатки:

Вес 38 кг делает агрегат неудобным для переноски.





Лучший надувной домкрат

Модель/Характеристика Привод Грузоподъемность (кг) Высота подхвата (мм) Высота подъема (мм) Вес (кг) Стоимость (руб) AE&T 2т T08102B Пневматический 2 000 125 300 15 15 100 AE&T 3т T08103A Пневматический 3 000 135 20 17 18 830 AE&T 5т T08105A Пневматический 5 000 145 440 22 24 100 AE&T 2т T08102A Пневматический 2 000 130 300 18 16 100 СОРОКИН 3.694 Пневматический 4 000 50 80 3,9 8 500

Домкрат AE&T 2т T08102B

Пневмоагрегат для ремонта и подъема грузов в условиях сервиса или гаража.

Достоинства:

Широкая площадь соприкосновения с грузом способствует надежной фиксации;

Для переноски и удобства использования на основании предусмотрены эргономичные ручки;

Высота подъема может регулироваться в диапазоне от 125 до 300 мм;

Есть предохранительный клапан для защиты от перегрузок.

Недостатки:

Требует подключения к компрессору и соблюдения температурного режима при использовании.





Домкрат AE&T 3т T08103A

Хороший надувной домкрат для гаража и СТО.

Достоинства:

Для удобной установки под машину предусмотрена ручка;

Колеса позволяют легко транспортировать агрегат по гаражу и подкатывать под авто;

Трехсекционная подушка позволяет поднимать груз вверх до 42 см;

Широкая платформа и основание способствуют надежной фиксации груза на устройстве;

Инструмент предназначен для подъема грузов весом до 3 т.

Недостатки:

Требуют подключения к компрессору и соблюдения температурного режима использования;

Большие габариты.





Домкрат AE&T 5т T08105A

Пневмодомкрат, который подойдет для обслуживания большинства моделей легкового транспорта.

Достоинства:

Металлический корпус устойчив к ударам и образованию сколов и трещин;

Широкая ручка с покрытием для удобного использования в перчатках и без;

Колеса значительно облегчают установку агрегата и его транспортировку;

Лучшая грузоподъемность в этой категории рейтинга - 5 т позволит производить ремонт как небольших легковых машин, так и малого грузового транспорта.

Недостатки:

Требует подключения к источнику поддержания давления и соблюдению температурного режима эксплуатации;

Большие габариты.





Домкрат AE&T 2т T08102A

Удобный агрегат для работы с легковыми автомобилями с низким дорожным просветом.

Достоинства:

Уровень подхвата от 13 см удобен для машин с низким клиренсом;

Ударопрочный металлический корпус;

Лучшая широкая рифленая платформа для точной фиксации груза;

Благодаря колесикам и ручке агрегат удобно перевозить и устанавливать под машину.

Недостатки:

Необходимо поддержание давления и соблюдение температурного режима эксплуатации.





Домкрат СОРОКИН 3.694

И замыкает наш рейтинг лучших домкратов модель от марки “Сорокин”.

Достоинства:

Самый низкий уровень подхвата в нашем рейтинге - 5 см делает агрегат удобным для применения даже для машин с искусственно заниженным клиренсом;

Прост в применении;

Не имеет твердых комплектующих, поэтому легко складывается и транспортируется;

Грузоподъемность в 4 т подойдет для работы с большим рядом легковых автомобилей.

Недостатки:

Требует поддержания необходимого давления.



