Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Реечный домкрат AE&T 48" T41003 используется в частных мастерских и станциях технического обслуживания. Данная модель имеет максимальную высоту подъема 1050 миллиметров и грузоподъемность 3 тонны. Прочная металлическая конструкция имеет особенное строение корпуса, что позволяет использовать домкрат как стягивающее устройство. Это применяется при проведении ремонтных работ автомобилей, на производствах, в строительстве.