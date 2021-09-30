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Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
5.0
1
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
    Арт. aet_270
    5.0
    1
    Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
    Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
    Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
      Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
      Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
      Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"

      Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_270
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реечный домкрат AE&T 48" T41003 используется в частных мастерских и станциях технического обслуживания. Данная модель имеет максимальную высоту подъема 1050 миллиметров и грузоподъемность 3 тонны. Прочная металлическая конструкция имеет особенное строение корпуса, что позволяет использовать домкрат как стягивающее устройство. Это применяется при проведении ремонтных работ автомобилей, на производствах, в строительстве.

        Преимущества 

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза