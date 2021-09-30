Домкрат реечный Т41003 AE&T 48"
Арт. aet_270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Реечный домкрат AE&T 48" T41003 используется в частных мастерских и станциях технического обслуживания. Данная модель имеет максимальную высоту подъема 1050 миллиметров и грузоподъемность 3 тонны. Прочная металлическая конструкция имеет особенное строение корпуса, что позволяет использовать домкрат как стягивающее устройство. Это применяется при проведении ремонтных работ автомобилей, на производствах, в строительстве.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза