Домкраты на 5 тонн
Найдено: 10 товаров
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- 1 659 ₽2 460 ₽металл, 4 кгВысота подхвата, мм: 216Высота подъема, мм: 413Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- -801 ₽
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- 1 494 ₽1 690 ₽металл, 2.62 кгВысота подхвата, мм: 175Высота подъема, мм: 345Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- -196 ₽
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- 1 550 ₽металл, 3.62 кгВысота подхвата, мм: 195Высота подъема, мм: 380Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- 25 350 ₽металл, 27 кгВысота подхвата, мм: 70Высота подъема, мм: 350Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- Персональная скидка
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- Нет в наличиисталь, 95 кгВысота подхвата, мм: 160Высота подъема, мм: 580Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 22.5 кгВысота подхвата, мм: 293Высота подъема, мм: 413Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 22 кгВысота подхвата, мм: 80Высота подъема, мм: 400Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 20 кгВысота подхвата, мм: 70Высота подъема, мм: 420Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 80 кгВысота подхвата, мм: 160Высота подъема, мм: 560Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
- Нет в наличииметалл, 4 кгВысота подхвата, мм: 195Высота подъема, мм: 385Грузоподъемность, т: 5Кейс: НетС педалью: Нет
Домкраты 5 тонны в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1141 рублей до 21325 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить домкраты от 5т для автомобилей on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.