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Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Арт. О00000027329
- Персональная скидка
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Арт. О00000027329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|353x149x172
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Материал корпуса
|металл
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- Подкатной гидравлический домкрат Дело Техники 904128 предназначен для подъёма автомобиля на требуемую высоту. Благодаря мобильности, удобству эксплуатации и надёжности, подкатные домкраты успешно применяются для проведения слесарно-монтажных работ при ремонте и обслуживании автомобиля. Устойчивость, достигаемая за счёт широкой базы подкатного домкрата, обеспечивает надёжный подъём.
Особенности и преимущества
- Рабочий диапазон 145-400 мм
- Предохранительный клапан защиты от перегрузки
- Морозостойкое масло: -40° С
- Разборная рукоятка
- Удобный транспортировочный кейс
- Гарантия 12 месяцев