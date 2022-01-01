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Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
5 350 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Арт. О00000027329
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
  • Персональная скидка
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе
Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе

Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе

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5 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000027329

Характеристики

Производитель
Дело Техники
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
353x149x172
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Подкатной гидравлический домкрат Дело Техники 904128 предназначен для подъёма автомобиля на требуемую высоту. Благодаря мобильности, удобству эксплуатации и надёжности, подкатные домкраты успешно применяются для проведения слесарно-монтажных работ при ремонте и обслуживании автомобиля. Устойчивость, достигаемая за счёт широкой базы подкатного домкрата, обеспечивает надёжный подъём.

    Особенности и преимущества

    • Рабочий диапазон 145-400 мм
    • Предохранительный клапан защиты от перегрузки
    • Морозостойкое масло: -40° С
    • Разборная рукоятка
    • Удобный транспортировочный кейс
    • Гарантия 12 месяцев