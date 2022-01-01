Домкрат подкатной Дело Техники 904128, 2 тонны, 145-400 мм, в кейсе

Особенности и преимущества

Рабочий диапазон 145-400 мм

Предохранительный клапан защиты от перегрузки

Морозостойкое масло: -40° С

Разборная рукоятка

Удобный транспортировочный кейс

Гарантия 12 месяцев





Подкатной гидравлический домкрат Дело Техники 904128 предназначен для подъёма автомобиля на требуемую высоту. Благодаря мобильности, удобству эксплуатации и надёжности, подкатные домкраты успешно применяются для проведения слесарно-монтажных работ при ремонте и обслуживании автомобиля. Устойчивость, достигаемая за счёт широкой базы подкатного домкрата, обеспечивает надёжный подъём.